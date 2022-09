Nasa 1,450 draftee ang nanumpa ngayong Lunes para sumalang sa pagsasanay sa Philippine Coast Guard (PCG).

Ito umano ang pinakamaraming bilang ng draftee na nanumpa sa kasaysayan ng PCG.

Pinangunahan ni Philippine Coast Guard Admiral Artemio Abu ang panunumpa.

Ayon kay Josefina Casamar, ina ng isa sa mga draftee, umaasa siyang makapapasa ang kaniyang anak na babae sa training.

Matagal na aniyang pangarap ng kaniyang anak na makasali sa PCG.

"Medyo kabado na masaya [ako]. Para sa kaniya din 'yan, para sa future niya. Iniisip ko na sana malusutan niya lahat ng pagsubok," ani Casamar.

Ang mga trainee ay dadaan sa anim na buwang pagsasanay sa iba-ibang base ng Coast Guard, kung saan hahasain ang kanilang kakayahan para maging kasapi ng Hukbong Bantay Dagat ng Pilipinas.

Samantala, pinagtanggol ni Abu ang kanilang hanay laban sa mga pahayag ni Sen. Imee Marcos matapos nitong batikusin ang trabaho ng PCG sa West Philippine Sea sa isang Senate hearing.

"We're going to exercise our rights and never lose a single inch of Philippine territory. I think that's loud and clear.. I'm quite surprised that the Coast Guard is sitting on the sidelines and waiting. 'Yon lang ginagawa niyo, paikot-ikot lang?" ani Marcos sa isang hearing kamakailan.

Sinabi ni Abu na patuloy ang pakikipag-usap nila sa Embahada ng China pati sa Chinese Coast Guard.

"We are in good coordination even with the ambassador of China... Mayroon tayong magandang ugnayan sa kanila," ani Abu.

