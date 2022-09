Nagtamo ng minor injuries ang 4 na pasahero matapos magbanggan ang 2 bus sa EDSA Carousel sa Bagong Barrio, Caloocan City ngayong Lunes.

Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) Metrobase, dakong alas-8 ng umaga nang itawag sa kanila ang aksidente sa southbound lane ng bus carousel sa EDSA.

Ayon sa driver ng isa sa mga bus na si Roland Mortel, binabaybay niya ang nasabing bus lane nang makabanggaan niya ang isa pang bus na sumisingit papasok sa lugar.

Sa lakas ng banggaan ay sumampa sa center island ang isa sa mga bus.

Hindi nasugatan ang mga driver at konduktor pero 4 sa kanilang mga pasahero ang nagtamo ng minor injuries. Nagdulot din ng pagbigat sa daloy ng trapiko ang nangyaring aksidente.

Iginiit ng 2 panig na hindi ganoon kabilis ang kanilang mga takbo.

Pasado alas-10 ng umaga nang maialis ang nahambalang na mga bus sa kalsada.

Posibleng maharap naman sa reckless imprudence resulting to damage to properties and injuries ang mga driver na sangkot sa aksidente.