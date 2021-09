Bumuo ng app ang grupong By Implication para makatulong sa mga taong nalilito sa kung saan sila dapat pumunta para magparehistro sa susunod na halalan.

Ang By Implication ang grupong nag-develop ng commuting app na Sakay.ph.

Tinawag na Sakay.ph Arturo ang bagong app, na maaaring ma-access sa pamamagitan ng Sakay.ph app o sa rehistro.sakay.ph.

"Ang daming barriers sa pagre-register... lockdowns, ang daming problema sa COVID ngayon. Isang malaking problema ng tao, 'Saan ako magre-register? Hindi ko alam ang proseso,'" sabi ni By Implication co-founder Kenneth Yu.

Kapag na-access ang app, i-type lang kung saan nakatira o puwede ring mag-"use current location." Matapos iyon ay ipapakita ng app ang mga pinakamalapit na voter registration location pero dapat ang piliin umano ay iyong kung nasaang siyudad ang magpaparehistro.

Ipapakita rin ng app kung saan mahahanap ang opisina at mga puwedeng tawagang numero.

Kapag binuksan naman ang "Get Checklist," ipapakita ng app ang ilang paalala bago magparehistro.

Kapag pinili naman ang "Navigate with Sakay," ipapakita ang iba't ibang paraan ng pag-commute, maging ang presyo ng pamasahe, papunta sa registration location.

Aminado naman si Yu na hamon sa kanila ang pabago-bagong restrictions sa Metro Manila.

"Effort po siya talaga. We have a dedicated team who are really looking at news everyday, dino-double check," ani Yu.

Sa huling datos ng Commission on Elections, higit 61 milyon na ang rehistradong botante.

Inaasahang madadagdagan pa ito nang 250,000 dahil pinayagan na ang registration sa mga lugar na nasa ilalim ng modified enhanced community quarantine.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News