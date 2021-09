Watch more on iWantTFC

Ilang buwan nang iniinda ng tinderang si Marideth Caña ang epekto ng paulit-ulit na mahigpit na community quarantine sa Metro Manila.

"Napakahirap na laging lockdown ang mga tao. Hindi makalabas, walang pera, walang pambili ng bigas pati na ulam. Malaking bagay kung bubuksan na lahat," ani Caña.

Sa inisyal na anunsiyo ng Department of the Interior and Local Government, simula Setyembre 16, babaguhin na ang community quaranitne sa Metro Manila at gagawing COVID-19 alert levels 1 to 5.

Ayon kay Interior Undersecretary Epimaco Densing, nakadepende rin sa alert level kung ang mga industriyang papayagang magbukas at kung ilan ang kapasidad.

Pero para sa pilot implementation ng bagong patakaran, "nagkaisa po ang mga mayor ng NCR (National Capital Region) na isang alert level lang sila," ani Densing.

"Whether we like it or not, paano kung magkaroon ng panibagong variant [ng COVID-19] na naman? Mahirap ang ganitong buhay," sabi naman ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos.

Nilinaw din ni Densing na mananatili ang pagpapatupad ng granular lockdowns ng bawat local government unit (LGU).

Iba rin ang alert level ng mga LGU sa alert level na idinedeklara ng Department of Health (DOH).

Umaasa naman ang mga gaya ni Caña na may kaginhawahan na ang kanilang pamumuhay sa pagpapatupad ng bagong quarantine system.

Sa Lunes nakatakdang isapubliko ang pinal na guidelines pagdating sa COVID-19 alert levels.

Sinabi naman ng DILG na magkakaroon muna ng mga consultation ang DOH sa Metro Manila mayors tuwing magdedeklara ng panibagong alert level.

— Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News