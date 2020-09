Lalaki tiklo matapos gawing 'palikuran' ang bahagi ng Manila Bay

Watch more in iWant or TFC.tv

Nahuli ang isang lalaking ginawang palikuran ang Manila Bay ngayong Sabado habang nagsasagawa ng clean-up ang mga awtoridad.

Ayon kay Department of Environment and Natural Resources spokesman Benny Antiporda, nahuli ito bandang umaga ng Sabado.

"Na-confirm namin na between 7 o' clock o 6 o' clock to 9 o' clock talagang ang daming dumudumi sa Manila Bay na 'yan may nahuli kaming isang mama," ani Antiporda.

Nahuli ito ng mga awtoridad habang nagsasagawa ng clean-up drive sa Manila Bay.

Sa isang pahayag, sinabi ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Ano na oras na makumpleto ang proyekto ay mae-enjoy na ang white sand sa Manila Bay.

Giit din nila na ligtas ito taliwas sa mga naging agam-agam sa paggamit ng dolomite na umano’y delikado.

Dumepensa rin si Antiporda sa paggastos sa rehabilitasyon ng Manila Bay. — Ulat ni Henry Atuelan, ABS-CBN News