‘Betrayed’: Pamilya Laude masama ang loob sa pagpapa-deport kay Pemberton

Masama ang loob ng pamilya ng pinaslang na si Jennifer Laude sa naging pasya ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso ni Lance Corporal Joseph Scott Pemberton, ang Amerikanong sundalong hinatulang guilty sa pagpatay kay Laude.

Ayon sa abogado ng mga Laude na si Virginia Suarez, pakiramdam nilang tinraydor sila sa naging pasya, lalo na’t nagsabi raw ang Pangulo na hindi makakalaya si Pemberton habang siya ay nasa puwesto.

"‘Yung pamilya Laude talagang devastated and they feel so betrayed with the President himself,” ani Suarez.

Tingin pa ni Suarez na "diversionary" tactic ang nangyari sa mga naging isyu sa pandemya gaya ng korapsiyon ng gobyerno at ang anila’y pagkukulang ng gobyerno sa coronavirus response nito.

"Nasa gitna tayo ng pandemya. Kalat na kalat, at napakalaki ng issue ng korapsiyon sa PhilHealth. Napakalaki ngayon ng issue ngayon ng incompetence ng gobyerno sa problema ng COVID. Isa ba itong diversionary tactic?" ani Suarez.

Anumang oras o araw ay posible nang i-deport o pauwiin si Pemberton matapos gawaran ng absolute pardon ni Duterte.

Wala pang binibigay na kumpirmadong petsa o oras ang mga awtoridad para sa paglaya ni Pemberton.

Pero nagsagawa ng meeting ang mga tauhan ng Bureau of Immigration at tinalakay ang mga paghahanda para sa deportation ni Pemberton.

Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, nagsumite na ang kampo ni Pemberton ng mga dokumentong kailangan para sa pagpapa-deport sa kaniya.

Inaayos naman sa ngayon dito ang kaniyang final flight details.

“Magde-derogatory check tayo sa Bureau para makita na wala siyang pending immigration case. Kailangan din po natin ang flight details, tsaka yung travel documents,” ani Sandoval.

Lumabas din ang COVID-19 test result ni Pemberton kung saan nag-negatibo siya.

Oras na makumpleto ang kaniyang mga dokumento ay maaari na siyang ihatid mula sa kaniyang detention facility papuntang paliparan.

“We’re at the waiting end din for the details of the flight schedule. We’re hoping within one or two days so this weekend yun or possibly early next week,” ani Sandoval.

Nahatulang guilty sa kasong homicide si Pemberton noong 2015 dahil sa karumal-dumal na pagpaslang kay Laude.

Setyembre 7 nang bigyan ni Duterte ng absolute pardon si Pemberton matapos ang halos 6 na taong pagkakakulong.

Bukod sa deportation order, inilagay na rin ng BI sa kanilang blacklist si Pemberton. Ibig sabihin, bawal na siyang bumalik ng Pilipinas. — Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News