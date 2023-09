School-based mental health program bill, lusot na sa 3rd reading sa Senado

MAYNILA - Lusot na sa ikatlong pagbasa sa senado ang Senate Bill 2200 ni Sen. Sherwin Gatchalian na tumatayong principal sponsor ng panukala na nagsusulong ng school-based health program sa basic education o mga eskwelahan sa bansa.

Sa ilalim ng naturang panukalang batas, gagawing institutionalized ang pagsusulong ng mental health at well-being sa basic education sa pamamagitan ng mga school-based mental health program.

Nakapaloob din sa naturang panukala ang pagtatayo ng mga care centers at pagdaragdag ng mga bagong plantilla positions para sa mga mental health specialists at mental health associates sa Department of Education.

Sakaling maging ganap nang batas ay tatawagin itong “Basic Education Mental Health and Well-Being Promotion Act”.

Bumoto ang lahat ng 22 senador pabor sa naturang panukalang batas.

Si Sen. Risa Hontiveros ay naniniwala na magiging malaking tulong ang naturang panukala sa umiiral nang Mental Health Act o RA 11036.

“Malaking tulong para sa ating mga mag-aaral at kanilang mga mahal sa buhay ang pagkakaroon ng accessible school-based mental health services upang tugunan ang iba't-ibang mental health problems, mula academic stress hanggang self-injurious and harmful behaviors, gaya ng insidente ng suicide,” sabi ni Hontiveros.

Dagdag pa ni Hontiveros, ang ganitong klase ng mga programa dapat ang mas pinagtutuunan ng pansin at pondo ng Department of Education (DepEd) at hindi ang mga aniya’y counter-productive at surveillance activities sa mga eskwelahan.

“Ito dapat ang prayoridad na pag-ukulan ng pondo, hindi ang mga counter-productive at redundant na surveillance activities sa mga paaralan. Lalo't ang mga surveillance activities, whether done by civilian or uniformed personnel, ay nakakapagpalala lalo ng psychological distress sa ating mga mag-aaral at kaguruan,” ani Hontiveros.

Una nang sinabi ni Gatchalian sa kanyang sponsorship speech noong Mayo na maraming mga kabataan ang may kinakaharap na pagsubok sa kanilang mental health na kinakailangang tugunan ng gobyerno.

Naniniwala si Gatchalian na banta ito sa well-being, academic success at kinabukasan ng mga kabataan.

"Marami pa rin sa atin ang hindi lubos na nakakaunawa sa usaping ito. Marami pa rin sa atin ang inaakalang simpleng tulog at pahinga lamang ang solusyon upang matugunan ito. At ang pinakamalala sa lahat, marami pa rin sa atin ang apektado ng suliraning ito, ngunit bigong makahingi ng angkop at propesyunal na tulong. Ika nga, ang mental health crisis at isang 'silent killer'," sabi ni Gatchalian sa kanyang sponsorship speech.

Sabi ni Gatchalian, sa School Year 2021- 2022, ang bilang ng mga mag-aaral na naiulat na nag-suicide at nagtangkang magpakamatay ay masyadong nakababahala.

“In School Year 2021 to 2022, the number of learners who were reported to have committed suicide and attempted suicide is staggering. As schools nationwide opened after 375 days or 1.8 years of school closures, which is the longest in the world, figures from the Department of Education reveal that 2, 147 learners attempted to commit suicide, while 404 learners took their own lives,” sabi ni Gatchalian.

Naniniwala si Gatchalian na sa pamamagitan ng panukalang batas na ito, matutugunan ang problema sa mental health ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mahalagang school-based mental health services, kasama na ang screening, evaluation, assessment at monitoring at pagbibigay ng mental health first aid.

