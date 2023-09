MAYNILA - Nais amyendahan ng mga mambabatas ang Marawi Siege Victims Compensation Act of 2022.

Ito'y matapos lumabas sa pagdinig ng Joint Congressional Oversight Committee on Marawi Siege Victims Compensation Act of 2022 na may ilang barangay sa Marawi na bagamat naapektuhan ng siege ay hindi naisama sa mga barangay na dapat may kompensasyon.

May mga dapat tumanggap din ng kompensasyon gaya ng mga dating hostage victims pero hindi rin sila naisama.

Sa ibinigay na update ni Marawi Compensation Board Chairperson Atty. Maisara Dandamun-Latiph, noong Hulyo 4, 2023 ay nagsimula na silang tumanggap at magproseso ng claims.

Mula Hulyo 4 hanggang Agosto 31, nasa 4,762 o 19.58 porsyento na ang nakapag-file ng claim na may estimated value na P17,456,836,830.

Hanggang Disyembre 2023, inaasahang aabot sa 23,489 ang bilang ng mga maghahain ng claim.

Una aniyang babayaran ang mga death claim kung saan nasa 56 na ang kanilang natanggap habang sa mga istruktura ay nasa 63 at sa personal property claims ay nasa 1,315.

Ang mga may multiple claim naman kasama na ang bahay at iba pang properties sa loob ng bahay ay 2,936.

"Dapat mag prioritize tayo, halimbawa yung structure pati yung death unahin, pero i-process pa rin natin yung individual...Baka mamaya very challenging yung individual para hindi lang maipit ibang claims," ani Basilan Rep. Mujiv Hataman.

"May challenge talaga yung personal claims...Siguro maganda may order of prioritization kayo na unahain natin structures bago itong mga individual dahil, mag down kayo talaga dyan hindi natin kakayanin talaga," ani Sen. Ronald dela Rosa.

Problema din ngayon ng MCB ang kakaunti nilang tauhan na nasa 40 lang kaya limitado ang napoproseso kada araw.

Sabi naman ng Office of Civil Defense, nasa 11,000 ang mga struktura na nasira at sa bilang na ito 4,310 ang na validate na at nagkakahalaga ng P12.17 bilyon.

Nakiusap naman ang MCB na bigyan din tulong ang mga na hostage noong kasagsagan ng Marawi siege.

"Three hundred po 'yung hinostage at pagkatapos po nun may naka-survive po na mangilan-ngilan lang. ito pong survivor kailangan po talaga bigyan natin sila ng atensyon, dahil ito pong kanilang nakita at na witness kahit kami hindi makapaniwala sa nangyari habang nandoon sila sa loob ng limang buwan," paliwanag ni Atty. Maisara Dandamun-Latiph, chairperson ng MCB.

Sa pagdinig, wala naman nakasagot kung bakit hindi isinama sa most affected area ang Barangay Bubonga, Marawi.

"There a move by this committee to amend the law maybe we can also expand the coverage the areas to be considered as areas na iko-compensate yung mga residente doon," ani Lanao del Sur Rep. Zia Alonto Adiong.

Isa rin sa nakikitang problema ay ang limitadong budget ng MCB kung saan ngayon ay nasa P1 bilyon lamang.

"Pag pinondohan ready ba kayo for disburse next year? Kasi at the end of the day mandated kayo ng batas na dapat ihanda nyo at dapat bayaran. wag nyo antayin na kayo sisihin ng gobyerno. dapat antayin natin, nagawa namin ang lahat pero wala pinondo ang gobyerno," dagdag ni Hataman.

Sa kabila nito, nangako naman ng board na papaspasan ang pag evaluate sa mga claim para mabayaran na.

Sa report naman ng Task Force Bangon Marawi, ilang istruktura na ang natapos kabilang ang stadium, convention center, central fire station, 10 school buildings, nakabili na rin ng mga gamit sa ospital, nakagawa na ang 19 barangay complex, narepair na ang 3 tulay, city police station at ang bagong city jail.

"We still have around 15 projects on going pero halos 90 to 95 percent na to. ang medyo matagal tagal lang ay yung sewerage treatment plant, that's still for bidding. yung bulk water that is 20 percent. yung kalsada may inaayos pa dun then yung sa DepEd na additional buildings," ani ASec. Felix Castro Jr., Presidential Assistant for Marawi Rehabilitation.

Giit ng mga mambabatas dapat matapos ang water system dahil mahihirapan sumulong ang Marawi kung walang maayos na supply ng tubig.

Ang Local Water Utilities Administration ang nangangasiwa sa bulk water system at sewerage treatment plant.

"Isa yan sa mga projects na pinondohan namin agad para mauna syang matapos JC LWUA has another project which has not started, yung sewerage treatment plant sa LWUA din yun, in fact maraming projects ang lwua na maraming problema," ani Castro.

"Baka kailangan nyo na i-terminate at mag negotiate kayo ng bagong contractor. kasi useless yung mga structure sa ground zero kapag hindi matapos ang water system," dagdag naman ni Hataman.

