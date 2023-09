Kaso ng mga pulis na nakapatay kay Jemboy Baltazar, rerepasuhin ng PNP

MAYNILA - Rerepasuhin ng Committee on Disposition of Administrative Cases ang rekomendasyon ng Philippine National Police Internal Affairs Service (IAS) na sibakin na sa serbisyo ang mga pulis na sangkot sa pagkakapatay kay Jemboy Baltazar sa Navotas at sa pagransack sa bahay ng isang dating guro sa Imus, Cavite.

Ayon kay PNP Public Information Office acting chief Col. Jean Fajardo, kabilang sa mga muling titingnan kung nasunod ba ang proseso, kung tama ang mga dokumento, at kung nabigyan ng pagkakataon ang mga respondent na sagutin ang mga katanungan sa kaso.

"Kailangan natin pag-aralan kung tama ba yung kaso, dumaan ba sa proseso, nasunod ba ang due process kasi ayaw natin na later on may mga cases kasi tayo before na eto yung decision, inaffirm natin and later on nabaligtad dahil we failed to observe yung due process. Definitely ayaw natin ma-reverse later on itong mga kaso na ito so we are trying to make sure na tama at dumaan sa proseso ito pong mga kaso na ito, same with the case yung IAS doon sa kaso sa Imus, Cavite. Meron na rin recommendation diyan ang IAS and just the same dadaan pa rin ito sa further review and what we can assure kung ano man yung findings and we will no longer alter the said findings," paliwanag niya.

Matapos ang review ng Committee on Disposition of Administrative Cases, saka ito ibibigay kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. para sa kanyang pinal na desisyon.



Batay aniya sa disciplinary mechanism ng PNP, sa loob ng 60 araw kailangan maresolba ang administrative cases na inihain laban sa pulis na sangkot.

Pero nilinaw naman ng opisyal na kahit nakapaglabas na ng final decision si Acorda, karapatan aniya ng mga sangkot na pulis o sinumang respondent na maghain ng motion for reconsideration.

Sa datos ng PNP, nitong Agosto 30, tinatayang nasa 956 na PNP personnel ang dinismiss na sa serbisyo habang 4,000 na kaso na ang na-resolve.

"As of Aug. 30 ay mahigit 4,000 na yung naresolve na kaso ng PNP na involving various offenses dito at more or less mga 956 na PNP personnel ang dinismiss natin maliban pa po doon sa ating dinemote at sinuspend which is a clear indication yung laging commitment ng PNP na basta may mga naireport na kaso at talagang meron mga ebidensya ay hindi patatagalin ng PNP yung pagreresolba ng administrative case to make sure na madisiplina natin yung mga pulis at yung mga dapat idismiss ay madismiss sa hanay ng kapulisan," ani Fajardo.

