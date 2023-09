Workers at the National Printing Office in Quezon City prepare test ballots before printing the official ballots and accountable forms for the Barangay and Sagguniang Kabataan Elections on August 21, 2023. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA -- Nadagdagan pa ang mga bilang ng mga insidenteng may kinalaman sa papalapit na barangay and Sangguniang Kabataan elections (BSKE).

Nakapagtala na ang Philippine National Police ng 22 suspected election related incidents. Ayon kay PNP PIO acting chief Col. Jean Fajardo, sa nasabing bilang, dalawa ang validated na election related incidents, 11 naman ang non-election related incidents habang iniimbestigahan ang 9 na kaso kung suspected election related incidents ito.

"Yung validated incidents po doon sa Region 5 at saka doon sa Bangsamoro Autonomous Region whereas yung non-election related incidents yan yung sa Region 3, Region 5, Region 8, Region 9, Region 12 at saka sa Region 13," ani Fajardo.

Sinabi naman ng opisyal na patuloy na iniimbestigahan at may person of interest na sa mga nangyaring pamamaril sa Libon, Albay at Taal, Batangas kung saan parehong barangay officials ang napatay.

Sumuko na rin aniya ang 2 suspek na sangkot sa pagpapaputok ng baril sa Malabang, Lanao del Sur noong unang linggo ng paghain ng certificate of candidacy.

"Yung 2 suspects doon sa pagpaputok ng baril ay sumurrender na sa PRO BAR at 2 yan at kanina nga may karagdagang kaso ang isinampa sa kanila. So 3 yung isinampang kaso sa kanila. Una yung indiscriminate firing, violation ng gun ban at violation ng RA 10591. Maliban sa kanilang pagsuko ay isinurrender din nila yung kanilang baril, dalawang M16 at kasama yung ammos na isinurrender nila," dagdag pa ni Fajardo.

Sa patuloy naman na pagpapatupad ng gun ban, nakakumpisaka na ang PNP ng 286 na firearms, kung sa 273 ang small firearms habang 13 ang light weapons.

Nananatili naman sa 27 na barangay ang ibinigay ng PNP na listahan sa Commission on Elections na ilagay sa ilalim ng red category na mga areas of concern.

Binigyang diin din ni Fajardo na mula sa naitalang 43 na potential armed groups, bumaba na sa 38 potential armed groups ang kanilang minomonitor pero patuloy ang kanilang pagbabantay para matiyak na hindi magagamit sa nalalapit na Barangay at SK elections.

KAUGNAY NA ULAT

