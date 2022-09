Inilunsad ng Department of Health (DOH) noong Sabado sa Bohol province ang panibago nitong COVID-19 vaccination campaign.

Nagdaos ng ceremonial vaccination sa isang mall sa Tagbilaran City bilang paglulunsad ng "PinasLakas," na layong pataasin ang bilang ng mga taong nakatanggap ng bakuna o booster shot kontra COVID-19.

Kabilang sa mga dumalo upang tanggapin ang kanilang booster shots sina Governor Aris Aumentado at dating Tagbilaran City Mayor Baba Yap.

"So our economy will return to normal, we must vaccinate so we can also welcome investors," ani Aumentado.

Balak ng probinsyang dagdagan ang mga vaccination site sa mga mall.

Naabot na ng Bohol province ang target nitong mabigyan ng primary dose ang halos lahat ng populasyon, pero kailangan pa umanong paigtingin ang pagbabakuna sa senior citizens dahil nasa 32 porsiyento pa lang ito.

Ayon naman kay Tagbilaran Mayor Jane Yap, nagpakalat na rin sila ng mobile vaccination bus sa mga barangay sa lungsod.

Aminado naman si Dr. Jaime Bernas, direktor ng DOH sa Central Visayas, na hirap silang abutin ang mga target na binigay ng bagong Marcos administration.

May komento rin si Bernas sa pasya ng Cebu City at Iloilo City na gawing optional ang pagsusuot ng face mask.

"We at the health sector are firm that it will be conscience of the people to decide when to wear or not wear the mask. We will remain to remind them of health standards," aniya.

Ayon sa datos ng DOH, may 160 active COVID-19 cases sa Bohol, kung saan naitala ang 26,096 infections mula nang mag-umpisa ang COVID-19 pandemic noong 2020.

— Ulat ni Annie Perez, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC