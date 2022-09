Kaso ng COVID-19 sa NCR, muling tumataas – OCTA

Larawan ni Jonathan Cellona, ABS-CBN News.

MAYNILA -- Kabababa pa lang ng mga kaso ng COVID-19 noong huling bahagi ng Agosto, pero nakakita agad ang OCTA Research Group ng bahagyang pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit sa Metro Manila.

Sa report ng OCTA nitong Linggo, tumaas ang growth rate o bilis ng pagdami ng mga kaso sa 6 porsyento, mula Setyembre 3 hanggang 10. Nasa -17 porsyento na lang ang growth rate, o bumaba, noong Agosto 27 hanggang Setyembre 3.

Umakyat din sa 13.3 porsyento ang positivity rate mula nitong Setyembre 9, mula sa 12.1 porsyento noong Setyembre 2.

Muli ring tumuntong sa 1 ang reproduction number, o bilang ng nahahawa ng bawat positibo sa COVID-19, na indikasyong tumataas ang hawahan. Nasa 1.11 na ang reproduction number nitong Setyembre 7, mula sa 0.93 noong Agosto 31.

Gayunman, nananatili pa ring low-risk ang rehiyon na may average daily attack rate na 5.58 o bilang ng nagkakasakit sa kada 100,000 populasyon kada araw.

Nananatili ring mababa ang hospital bed occupancy na nasa 34.5 porsyento at intensive care unit na nasa 28.9 porsyento.

Ayon sa OCTA, inaasahan na ang pagtaas ng mga kaso dahil sa pagtaas ng mobility pattern ngayong nagbalik na ang in-person classes.

“NCR is having a slow uptick in Covid cases. This is not unexpected given the increased mobility of the population,” saad ng OCTA.

“The vulnerable sector (elderly and those with comorbidities are advised to take extra necessary precautions.”

Sa projection ng Australian Tuberculosis Modeling Network noong Setyembre 2, sinabi ng Department of Health na posibleng umabot ng hanggang 5,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19 kada araw sa National Capital Region kung magpapatuloy na mababa ang pagtanggap ng mga tao sa booster shot.

Mas mababa na sa 1,000 ang mga arawang kaso sa NCR nitong nagdaang linggo, maliban nitong Sabado na umabot na sa 1,220.

“Kung magtutuloy-tuloy ‘yung ating mga booster slow uptake at saka ‘yung ating pagbabakuna sa mga nakatatanda, at wala namang bago pang variant na lalabas, and the mobility remains to be at this level, we might be seeing around 1,259 to 5,375 cases per day. This may start, start of October and puwede itong magtuloy-tuloy,” saad ni DOH officer-in-charge Undersecretary Maria Rosario Singh-Vergeire.

Umabot pa lang sa 27,907 na mga senior citizen ang nabakunahan ng booster shot sa ilalim ng “PinasLakas” campaign na may 1.07 milyon na target.

Nasa 2,411,073 ang nakatanggap ng booster sa general population, malayo sa 23 milyon na target.

Magtatapos ang kampanya sa Oktubre 8, ang ika-100 araw ng administrasyong Marcos.

Muling humiling ang DOH ng pakikisa ng publiko para maiwasan ang pagkalat ng virus.

“’Yung COVID-19 virus ay mananatli kasama natin. Hindi po siya basta-basta mawawala na lang sa hangin at hindi na natin mararamdaman. It’s going to stay with us,” saad ni Vergeire.

“’Pag sinabi nating marunong mamuhay kasama ang virus, alam natin how to protect ourselves.”

Ayon sa World Health Organization, bumaba ng 80 porsyento ang mga namamatay sa COVID-19 mula noong Pebrero. Pero hindi dapat makampante at dapat bigyang halaga ang bawat taong namamatay sa sakit kada 44 segundo.

“This is very encouraging. But there is no guarantee these trends will persist. The most dangerous thing is to assume they will,” saad ni WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“You might be tired of hearing me say the pandemic is not over. But I will keep saying it until it is. This virus will not just fade away.”

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more News on iWantTFC