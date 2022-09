MANILA — Arestado ang 2 lalaki matapos mangholdap ng taxi driver sa may Molave Street, Quezon City ngayong Linggo ng madaling araw.

Ayon sa pulisya, 24 at 29 taong gulang ang mga suspek.

Kuwento ng taxi driver na si Samuel Fernandez, sumakay ang mga suspek sa kanyang taxi sa may palengke ng Muñoz at nagpahatid sa J.P. Rizal, pero biglang nagbago ang isip ng mga ito at nagpahatid na lamang sa may Molave Street.

Doon na nagdeklara ng holdap ang mga suspek at nanutok pa ng cutter kay Fernandez.

"Sinakal po ako tapos tinutukan ako sa leeg. Tapos 'yong isa kinapkapan na 'yong mga gamit ko, kinuha na lahat," sabi ni Fernandez.

"Ni-lock ko 'yong pinto, sinikmuraan ako noong isa. Pinindot ko rin para makalabas sila. Iyon na, tumakbo na sila."

Tinangay ng mga suspek ang cellphone ni Fernandez at mahigit P2,000 na kinita niya sa maghapong pamamasada.

Agad nagpatulong si Fernandez sa isang napadaang delivery rider para habulin ang mga suspek.

Laking pasasalamat din ni Fernandez sa mga pulis na Tactical Motorized Riders (TMR) na nakakalat sa mga kalsada ng Quezon City kaya't madali siyang nakahingi ng saklolo.

"Tumakbo iyong dalawa doon sa may Aurora Boulevard. Saktong doon sa may Aurora Boulevard... hinabol ng TMR natin kasi tumakbo naman sila papuntang Cubao area," ani Maj. Reynold Tobias, Deputy Station Commander ng Quezon City Police District Station 8.

Inamin naman ng mga suspek ang nagawang krimen: "Dala lang po ng pangangailangan."

Nahaharap ngayon ang 2 suspek sa kasong robbery.

—Ulat ni Larize Lee, ABS-CBN News

BALIKAN:

