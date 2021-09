350 distressed overseas Filipinos mula Saudi, nakauwi na

RIYADH - Isang OFW na naka-stretcher at tatlong sanggol ang kasama sa 350 distressed overseas Filipinos na napauwi sa Pilipinas ng Department of Foreign Affairs noong August 27, 2021 lulan ng DFA-chartered flight PR8657.

Ito na ang ika-22 DFA chartered flight sa pakikipagtulungan ng Philippine Embassy sa Riyadh mula February 2020. Nagsimula ang serye ng repatriation sa Saudi noong nakaraang taon bilang tugon sa COVID-19 pandemic.

Para sa nasabing repatriation, gumamit ang Philippine Embassy sa Riyadh ng quick response codes o QR codes para sa mas maayos at mabilis na check-in at para maiwasan ang pagsingit sa listahan at pila.

Gumamit din sila ng automated forms para sa mas organisadong pamamahagi ng cash assistance. Dahil sa pagtutulungan ng Philippine Embassy sa Riyadh, POLO-OWWA, Office of the Police Attaché, Foreign Liaison Officer, Social Welfare Attaché at Filipino community, may 7,481 overseas Filipinos mula sa Riyadh at Eastern regions ng Saudi Arabia ang nakauwi na sa Pilipinas mula nang magsimula ang pandemya.

