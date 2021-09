31 Pinoy evacuees mula Afghanistan, nakauwi na sa Pilipinas

Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nakauwi na ang karagdagang 31 Pinoy evacuees sa Pilipinas mula Afghanistan, noong August 31, 2021 sa NAIA Terminal 1.

Karamihan sa Pinoy evacuees ay mga nagtatrabaho sa iba't ibang security firms sa Kabul na dagliang lumisan ng bansa nang muling masakop ng Taliban ang kabisera ng Afghanistan.

Lulan ng isang chartered flight mula Doha, Qatar ang mga Pilipino. Ang Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs (OUMWA) ang nakipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa Pakistan at Qatar.

Photo: Department of Foreign Affairs

Unang inilikas ang grupo patungong Islamabad, Pakistan bago tumulak sa Doha, Qatar hanggang makarating sa Pilipinas. Ayon sa DFA, may 138 mula sa 188 Pilipino na nakalikas na sa Afghanistan ang nakauwi na sa Pilipinas.

Mayroon pang naiwang 23 Pilipino sa Afghanistan pero pito lang sa kanila ang humiling ng government repatriation dahil hindi nila maiwan ang kanilang trabaho roon.

Sa talaan ng Philippine Embassy sa Pakistan, na may jurisdiction sa Afghanistan, mayroong 211 Pilipino sa Kabul at iba pang bahagi ng Afghanistan bago ang evacuation dahil sa US pull-out at ang pagbabalik ng Taliban sa Kabul.

Inilagay ng DFA sa Alert Level 4 ang Afghanistan kaya naging mandatory ang repatriation ng mga Pilipino roon dahil sa armadong kaguluhan sa nasabing bansa.

Para sa nagbabagang mga balita tungkol sa repatriation ng ating mga kababayan mula sa Afghanistan, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

Source: DFA website