Tinamaan ng COVID-19 ang 18 kawani ng Marinduque Police, ayon sa kanilang direktor na si Police Col. Wilson Santos VI.

Ayon kay Santos, nagpositibo sa RT-PCR test ang 6 kawani habang 12 ang nagpositibo sa antigen test.

Naka-isolate naman ang 53 katao matapos ma-expose sa mga nagpositibo.



"Six 'yung positive sa RT-PCR, 12 nag-positive sa antigen test, tapos 53 'yung naka-isolate, naka-quarantine dahil sa close contact dun sa mga nag-positive namin. Patuloy naman 'yung monitoring sa kalusugan ng mga tao namin," ani Santos.

Malaking hamon umano ito para sa kapulisan, lalo at may 300 sila na sumeserbisyo sa mahigit 200,000 populasyon ng lalawigan.

Gayunpaman, patuloy pa rin sila sa paggawa ng kanilang tungkulin lalo at hindi lang pandemya ang hinaharap dahil nagbabantay din sila sa banta ng bagyo.

"Kahit may positive sa amin dahil sa pagganap ng kanilang mga trabaho patuloy pa rin naming gagawin 'yung serve and protect the people of Marinduque. Magtatrabaho pa rin kami... Hindi namin iko-compromise ang security and safety ng mga tao despite of the COVID-19, ganun pa rin 'yung kahandaan namin. Pagdating ng mga sakuna at bagyo kami ay nakaantabay," ani Santos.

Halos lahat ng kanilang hanay ay nakatanggap na ng unang dose ng COVID-19 vaccine, ani Santos.

Tiwala rin si Santos na mapagtatagumpayan nila ang laban sa virus sa kabila ng tumataas na bilang ng mga kaso nito.

Sa tala ng Provincial Health Office ng Marinduque magmula Setyembre 9, 404 ang active cases sa lalawigan, 2,266 ang kumpirmadong kaso ng nagkasakit, 110 ang namatay, at 1,752 ang gumaling.

— Ulat ni Andrew Bernardo