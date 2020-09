Pro-environment groups idinaan sa pag-jogging ang protesta vs Manila Bay 'white sand'

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Idinaan sa pagja-jogging ng ilang environmental groups ang kanilang kilos-protesta para ipatigil ang pagtatambak ng dolomite o artificial white sand sa Manila Bay.

Nagkilos-protesta ang ilang environmental group sa Baywalk sa Roxas Boulevard, Maynila upang ipanawagan na itigil ang pagtatambak ng artificial white sand o dolomite sa Manila Bay. | via @LyzaAquinoDZMM pic.twitter.com/1hueYeNVd0 — DZMM TeleRadyo (@DZMMTeleRadyo) September 10, 2020

Bitbit ang iba’t ibang placard sa may Baywalk sa Roxas Boulevard sa Maynila nagkasa ng kilos-protesta ang iba't ibang grupo. Nag-jogging mula sa Rajah Sulayman Park papunta sa Baywalk sa tabi ng US Embassy ang mga nagprotesta.

Panawagan nila, itigil ang "Beach Nourishment Project" ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) lalo’t maaaring makaapekto umano ito sa kalusugan ng tao at sa mga lamang-dagat.

Dapat ilaan na lang sa iba pang proyektong makakatulong sa natural rehabilitation ng Manila Bay ang P385 milyong budget para sa proyekto, ayon kay PAMALAKAYA National Chairperson Fernando Hicap.

“Ang panawagan po namin ay sana yun P385 million budget at wag na ilaan sa dolomite at sa halip ay ibuhos ito sa mangrove reforestation. Sa research namin sa budget na ito ay kayang taniman ang 13,000 hectares ng mangrove,” ani Hicap.

Una nang iginiit ng DENR na dumaan sa masusing pag-aaral ang pagtatambak ng dolomite at ligtas naman daw ito lalo’t ito ang ginagamit ng ilang malalaking resort sa bansa.

— Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News