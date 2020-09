Kaarawan ni Marcos sinabayan ng protesta sa lansangan, social media

MAYNILA — Sinabayan ng kilos-protesta ng iba't ibang grupo ang paggunita ngayong Biyernes sa kaarawan ng diktador at dating Pangulong Ferdinand Marcos.

Nagtipon-tipon sila sa Bantayog ng mga Bayani pero hindi para magdiwang kundi para magprotesta.

Iisang sigaw ng mga nagprotesta, kabilang na ang mga biktima ng madugong rehimen ni Marcos: "Never again, never again to martial law!"

Mariin nilang tinututulan ang panukalang gawing holiday sa Ilocos Norte ang kaarawan ni Marcos.

Giit nila, kapag naging batas ito ay mabubura ang mensahe at alaala ng mga biktima ng martial law.

"Gigil na gigil ako, ito na naman ang historical lie na kabahagi ang mga nasa Kongreso... Hindi sya bayani, marami siyang inutang na dugo sa aming mga aktibistang kabataan. Nasa 3,257 ang extrajudicial killings, 70,000 ang incarcerated, 35,000 ang documented tortured. Ganyan kami kamuhi sa mga Marcos at sa mga tumutulad sa kaniya," ani Danilo dela Fuente, biktima ng martial law at ngayo'y vice chair ng grupong SELDA.

Dismayado rin si Bayan Muna chairman Neri Colmenares, isa pang biktima ng martial law, sa mga kongresista ng Kamara.

"Nagpasa ang Kongreso ng batas na nag-recognize sa mga biktima ni Marcos at yung ill-gotten wealth niya... Tapos ang Kongreso papasa rin sila ng isang batas na nagse-celebrate ng buhay ng sinabi nila na taong diktador," pagtataka ni Colmenares.

Pati sa social media, bumuhos rin ang mga post na kumokondena kay Marcos. Katunayan, trending sa social media ang hashtag na #ArawNgMagnanakaw.

Pero sa isang dako ng Pilipinas, todo ang selebrasyon para sa kaarawan ni Marcos.

Sa Batac, Ilocos Norte, isang misa ang idinaos na dinaluhan ng ilang miyembro ng pamilya Marcos at mga tagasuporta.

Nag-alay din sila ng bulaklak sa monumento ni Marcos.