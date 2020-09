ALAMIN: Bagong distancing rules sa public transport simula Lunes

MAYNILA — Aprubado na ng Inter-Agency Task Force (IATF) nitong Biyernes ang panukalang dagdagan ang bilang ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan.

Ang panukala ay itinulak ng Economic Development Cluster at ng Department of Transportation.

Ibig sabihin, babawasan na rin ang distansiya ng bawat pasahero.



Kung dati ay isang metro ang pagitan ng mga pasahero, gagawin na lang itong .75 metro simula sa Lunes, Setyembre 14.

Posibleng gawin na lang din itong .5 metro sa susunod na 2 linggo

at .3 metro sa susunod pang 2 linggo.

Sakop ng bagong patakaran na ito ang mga linya ng tren tulad ng LRT at MRT.

Sa mga jeep at bus naman, maaari na ring magdagdag ng pasahero, tulad ng mga nakatayo o nakasabit, basta't mapanatili ang distancing.

"[F]or class 2 modern PUVs and public utility buses, optimizing the physical distance between passengers inside the vehicles will mean that standing passengers may be accommodated," sabi ng DOTr.

Mahigpit pa ring ipatutupad ang pagsusuot ng face mask at face shield.



Bawal pa ring mag-usap sa loob ng sasakyan para tiyaking hindi kakalat ang COVID-19.

Tatagal ang general community quarantine sa Metro Manila hanggang katapusan ng Setyembre.