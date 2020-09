'10 taon lang sana!': Ina ni Jennifer Laude nanggagalaiti sa paglaya ni Pemberton

MAYNILA — Inilipat na ng Bureau of Corrections (BuCor) nitong Biyernes ang kustodiya kay US Marine Lance Cpl. Joseph Scott Pemberton sa Bureau of Immigration (BI), na siya namang magpoproseso ng deportation nito pabalik sa Amerika.

Nagpalit lang ng mga bantay pero nananatili si Pemberton sa loob ng kaniyang kulungan sa Camp Aguinaldo.

Hindi pa tiyak kung kailan talaga makakalaya si Pemberton pero pinoproseso na umano ng BI ang kaniyang deportation dahil may mga dokumento pang kailangang ayusin at isapinal.

Isa pa sa hinihintay ay ang resulta ng kanyang COVID-19 swab test, na posibleng lumabas daw sa Lunes.

"All the necessary steps were complied with. Wala po tayong ini-skip. Naging madali lang kasi konti lang ang records sa atin," ani BuCor spokesman Gabriel Chaclag.

PLANO NI PEMBERTON

Ayon sa abogado ni Pemberton na si Rowena Garcia Flores, malabong makalabas sa piitan si Pemberton ngayong Biyernes.

Pero ipinaalam daw sa kaniya ni Pemberton ang mga plano nito oras na makabalik sa Amerika matapos ang halos 6 na taong pagkakakulong sa Pilipinas.

"Una asikasuhin 'yung status ng work niya sa military, later study college. Philosophy gusto niya," sabi ni Flores.

Sabi ni Flores, malungkot siya sa paglaya ni Pemberton lalo't "second mother" na daw ang turing sa kaniya ng Amerikanong sundalo.

"Masaya na may konting lungkot dahil last time na kami magkikita. Six years na parang second mother niya ako."

Kinumpirma rin ni Flores na natapos na ni Pemberton ang kanyang sulat para sa pamilya ni Jennifer Laude, ang transgender Pinay na kaniyang pinatay noong 2014, at dahilan ng kaniyang pagkakakulong.

NANGGAGALAITI

Samantala, masama ang loob ng pamilya ni Laude sa pagbibigay ng absolute pardon sa sundalo.

"Sumama ang loob ko dahil ang buong akala ko na maging ang Pangulo... hinding-hindi niya papayagan na makalaya si Pemberton," sabi ni Julita Laude, ina ni Jennifer.

Pagtataka ng naulilang ina, 10 taon na nga lang ang parusa para sa nawalang buhay ng anak niya ay hindi pa ito pinatapos ng pamahalaan.

"Ayos lang sana kung hindi siya nagbigay ng absolute pardon, para kahit papaano ay may laban naman kami. Sampung taong pagkakakulong lang sana ang hinihingi naming kabayaran para sa buhay ng anak ko, sampung taon lang sana! Napakaiksing panahong kabayarang pagkakakulong para sa buhay ng anak ko," hinaing ni Julita.

WALANG KAPALIT

Iginiit naman ng Department of Foreign Affairs na walang kapalit ang ibinigay na absolute pardon ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Pemberton, na naging susi sa maagang paglaya ng homicide convict na 10 taon sana ang sentensiya.

Giit ni DFA Secretary Teodoro Locsin, sariling pasya ng Pangulo ang pardon at walang impluwensiya.

"There is no exchange," sagot ni Locsin sa isang tanong sa Twitter.

Ayon pa kay Philippine Ambassador to the United States na si Jose Manuel Romualdez, minsan lang siyang tinanong ng Amerika ukol sa kaso ni Pemberton.

Sabi naman ni Justice Secretary Menardo Guevarra, 'move on' na dahil si Duterte lang ang nakakaalam ng kaniyang motibo sa paggawad ng pardon.

"I cannot speculate on the President’s motives. He has explained his reason for granting pardon to Mr. Pemberton. For me that’s the end of the story. Let’s move on."





—Mula sa mga ulat nina Bianca Dava, Angel Movido, at Willard Cheng, ABS-CBN News