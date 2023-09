Si Elvie Vergara, ang umano'y minaltratong kasambahay sa Occidental Mindoro, sa gitna ng pagdinig ng Senado sa kaniyang kaso noong Setyembre 5, 2023. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

Nangangamba para sa kaniyang buhay ang isang testigo sa kaso ng kasambahay na si Elvie Vergara na nabulag dahil sa umano'y pangmamaltrato ng mga amo sa Mamburao, Occidental Mindoro.

Ayon kay alyas "Rita," employer ng testigo na si alyas "Dodong," ilang gabi na kasing may mga nakasuot na bonnet at nakasakay ng motorsiklo na umaaligid sa kanilang lugar.

Nagtanong pa umano sa isang residente ang mga nasabing mga lalaki kung saan nakatira si alyas "Dodong."

"Kilala ko naman po lahat ng tao dito saka po dumadaan, kilala ko po, saka kung iikot lang sila at may hinahanap, tinatanggal po nila 'yong taklob nila sa mukha kasi barrio lang ito," ani "Rita."

Nakarating na kay Senate Committee on Justice and Human Rights Chairman Francis Tolentino ang insidente at agad ipinag-utos na bigyan ng seguridad si "Dodong."

"Nakakaalarma po 'yan kasi hindi pa nagte-testify si Dodong ay mayroon ng ganiyan," ani Tolentino, na nangunguna sa imbestigasyon ng Senado sa umano'y pagmamalupit kay Vergara.

May mga pulis at sundalo nang nakabantay kay alyas "Dodong."

Nakabantay na ang mga pulis at mga sundalo sa bahay ng bagong employer ng testigo sa kaso ng kasambahay na si Elvie Vergara sa Occ. Mindoro matapos ilang gabi ng mamataan ang motorcycle riding in tandem na nakasuot ng bonnet at hinahanap ang naturang testigo. pic.twitter.com/jbzA7Dk4vD — Dennis Datu (@Dennis_Datu) September 10, 2023

Una nang nakapanayam ng ABS-CBN News si alyas "Dodong" noong Agosto 11, kung saan idinetalye niya ang nasaksihang pangmamaltrato kay Vergara. Nagsumite siya ng sinumpaang salaysay sa Batangas City Prosecutor's Office noong Agosto 23.

Sa panayam ng ABS-CBN News kay "Dodong," sinabi niyang tinakasan din niya ang pamilyang nangmaltrato umano kay Vergara dahil natatakot siya sa kaniyang buhay.

Sinabi naman ng legal counsel ni Vergara na may bago silang testigo, na dati ring tauhan ng pamilya at magdidiin dito sa kaso.

Mahalaga ang magiging testimoniya ng bagong testigong si alyas "Patrick" dahil isa umano siya sa mga inutusan para saktan si Vergara, base sa sinumpaang salaysay ni "Dodong."

Nakatanggap din si Jovito Gambol, ang abogado ni Vergara, ng tawag sa ina ng isa pang dating tauhan ng pamilya Ruiz na handa rin umanong tumestigo.

Pero hindi umano malaman kung nasaan ngayon ang nasabing tauhan na si alyas "JM," na isa rin sa mga inutusan umano ng mga Ruiz para bugbugin si Vergara.

Sina Patrick at JM ay ipinapatawag sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay sa kaso.

Inilipat na ng bahay si Vergara para sa kaniyang kaligtasan.

Samantala, base sa Instagram Stories ng aktres na si Isabelle Daza, sinabi niyang umabot na sa P783,805 ang nalikom na pera sa kaniyang inumpisahang fundraising campaign para kay Vergara.

