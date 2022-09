QUEENSLAND, AUSTRALIA - Hindi akalain ni Mariel Larsen, 24 taong gulang na ang pangarap niya noong bata pa siya na makakita ng puno ng mansanas ay matutupad niya sa bansang Australia at higit pa dahil ang kanyang naging trabaho ay isang fruit picker o tagapitas ng prutas. Mag-aapat na taon nang naninirahan si Mariel sa bansa kasama ang mister na si David, isang Australian, 43 anyos at 3 taong gulang na anak na lalaking si Sylvester.

“Libreng mangarap, habang may buhay, may pag-asa. Hindi natin alam kung anong mangyayari in the future. Kagaya ko, dati nangarap lang ako makakita ng puno ng apple at kakain ng marami. At hindi ko expected na ito naging trabaho ko, unlimited kumain ng prutas,” kwento ni Mariel sa TFC News.

Si Mariel habang namimitas ng mga prutas sa Australia

Promdi and happy

Tubong Siargao Island si Mariel, pang 9 sa sampung magkakapatid. Batak din siya sa hirap sa buhay sa probinsiya at hanggang Grade 10 ang kanyang natapos sa eskwela.

“’Yung tatay ko ay mangingisda. Doon po kami nabubuhay sa pangingisda ng tatay ko. Naranasan ko po talaga 'yung hirap ng buhay dahil sa dami na rin namin...May mga time talaga na sa isang araw, isang beses lang kami makakakain...Tapos ang bahay namin, literal, trapal po talaga. ‘Pag bagyo po, nalilipad yung trapal namin, nababasa kami while natutulog. Pero, ramdam ko po talaga 'yung saya ng pamilya ko. Kahit mahirap lang 'yung buhay namin, masaya po talaga 'pag marami,” sabi ni Mariel sa isa sa kanyang video vlogs.

Ang pamilya ni Mariel sa Siargao Island sa Pilipinas kasama ang kanilang ina at ama

Online love is real

Taong 2016 nagkakilala online sina Mariel at David at naging magkarelasyon. 2017, pinuntahan ni David si Mariel sa Siargao at nanirahan siya kasama ang pamilya ng girlfriend. 2018 nagpakasal ang dalawa at Oktubre ng taong iyon, isinama na ni David si Mariel sa Australia.

Isang fruit picker si David sa Australia kaya naman natupad ang pangarap ni Marie na makakita ng puno ng mansanas, at higit pa dahil kasama na rin niya ang asawa sa pamimitas ng mga prutas. Pero, hindi naging madali ang kanilang dinaanan para makakuha ng partner visa si Mariel at makapagtrabaho sa Australia:

‘Nung nag-apply kami ng partner visa application ko, grabe ang hirap, napakadaming requirements. kailangan everything joined together, bank account n’yo, address dapat pareha. mga parcel namin or mga postage mail namin naka-picture lahat para mapakita nakatira kami sa isang bubong. anything na may mga resibo with both our names nakalagay lahat ‘yun, we collected. pero after, ‘nung na-approve na, laking pasasalamat namin.”

Bunga ng pagsisikap

Nagbunga ang pagsisikap ni Mariel dahil ngayon, bukod sa kasama niya ang mister sa pagtatrabaho bilang fruit picker, kumikita pa siya ng humigit-kumulang 100,000 hanggang 200,000 pesos kada buwan depende sa dami ng fruit farms na kukuha ng kanyang serbisyo:

“Ang asawa ko ang nag-introduce sa akin ng pamimitas dahil ito na ang naging trabaho niya since he was 19 years old. Madali lang namang makapasok bilang fruit picker as long as you have a right to work in Australia. Tawagan mo lang ‘yung farmer na magtatrabaho or punta ka sa office nila to apply. Hindi mo kailangan ng experience as fruit picker at hindi rin kailangan na graduate ka. Sa totoo, daming shortage sa farmers dito sa Australia na nangangailangan ng taga-pitas dahil walang masyadong Australian na namimitas dahil sa init na rin at hirap ng trabaho."

The more you pick, the more you earn

Ibinahagi rin ni Mariel na matapos ang first day ni Mariel sa trabaho bilang fruit picker, para raw siyang nag-akyat panaog sa bundok sa sakit ng kanyang katawan na kanyang naramdaman:

“My first day of fruit picking...exciting grabe. Pero hindi siya naging madali dahil marami kang kailangan matutunan. Unang-una, na po ‘yung paano ilagay ng tama ang ladder na hindi ito mag-slide sa lupa because the ground is not level, pwede mag-slide ang ladder rason na mahulog, ka it’s dangerous. At ’yung picking bag, ‘yung lalagyan ng mga prutas, mabigat siya, mga 15-20 kilos bago mapuno at ilagay sa kahon...

At may mga technique sa pamimitas na kailangan ko matutunan para mabilis maka-harvest. Kasi the more you pick, the more you earn. Naging motivation ko ‘yun, kasi malaki ang kikitain mo basta puhunan, sipag at tiyaga lang. Naalala ko ‘yun pag-uwi ko sa first day picking ko ‘yung katawan ko nanibago sa sakit ng likod ko especially my shoulders, mga paa ko feeling ko galing ako nag-climb sa mountain.

Naisip ko ‘yun ang hirap pala mag-harvesting. Pero sabi ko sa sarili, mahirap talaga sa umpisa pero alam ko kaya ko. kaya ‘di nagtagal nag-adjust ‘yung katawan to get use to it.”

Dream house

Ang sunod na pangarap ni Mariel na gusto niyang matupad ngayon ay magkaroon na sila ng sariling bahay kasama si David at Sylvester dahil sa ngayon sa caravan o trailer lamang sila nakatira.

“Naka-park ang caravan namin sa farm...malayo sa town, walang kapit-bahay except mga prutasan. At ’yung buhay caravan palaging traveling kung saan ang prutas ay doon kami at ‘yung camping lifestyle,” sabi ni Mariel.

Kaya todo-ipon ngayon ang mag-asawa para sa kanilang planong pagbili dalawang taon mula ngayon ng sariling bahay at lupa sa countryside.

Ang caravan life ng pamilya Larsen sa Queensland, Australia

Working parents

Kapag sabay ang trabaho ng mag-asawa, inilalagak nila sa day care center ang anak na si Sylvester.

‘Pag nilalagay anak namin sa day care ‘yung first day, ang hirap mag-focus sa trabaho. Sometimes sa sobrang kakaisip, muntik na akong mahulog sa ladder. Bilang ina ‘di ka mapakali sa kakaisip na ibang tao nag-aalaga sa anak mo, kung ok lang ba sila. Umiiyak ba magdamag? Or napakain ba ito? Napainom ba ito ng tubig?

Pero after all maganda po talaga ang day care setup sa Australia. They can let you work, mag-asawa or single mom ka man at safe talaga sila doon. ‘Di sila makakalabas. At malaki ‘yung space, may playground, maraming toys. After mga ilang araw, ‘yung anak namin, nasanay na at may mga bata din kasi doon makalaro, maraming bata nakikita namin siyang masaya doon. Kaya nasanay na din ako. At masayang makita happy ang anak ko. Maraming din siyang natutunan...kasi may mga teacher doon...

Day care best option po. Sa totoo, ang hirap po talaga mag-invite ng kapatid ko or parents ko makapag-tourist visa man lang sila. Kasi wala pa kaming bahay, walang space ‘yung caravan ko,” ani Mariel.

Ang mag-asawang Larsen kasama ang anak na si Sylvester

Family is forever

Sa unti-unting pagginhawa ng buhay ni Mariel, kasabay niya sa pag-angat ang pinakamamahal na pamilyang naiwan sa Pilipinas:

“Mas guminhawa na ang buhay, hindi na nila mararanasang magutom dahil walang pangbili ng pagkain. Malaking nabago simula nang na sa australia ako dahil slowly ko napatayo bahay ng parents ko at nakabili ng mga kagamitan sa pangingisda ng parents ko para may side income sila.

Nagpapadala ako ng pera sa kanila weekly. to make sure may pangbili sila ng prutas at gulay at gamot. kasi gusto ko, healthy ‘yung parents ko dahil may sakit sina nanay at tatay, need ng maintenance din sa mga gamot.”

Kaya naman sobra ang pasasalamat ng mga kapatid ni Mariel sa kanyang ipinapadalang tulong sa Pilipinas.

“Sobrang laking pasasalamat ko sa akin kapatid na si Mariel na tumulong siya sa aming pamilya. Unang una po, sa aming magulang na may maintenance sila sa gamot. Sampu kaming magkakapatid at may kanya-kanyang buhay na kami...kung anong kinikita namin ay sapat lang.

Sobrang halaga ng tulong ng kapatid ko sa totoo lang, wala kaming maibigay na tulong panggamot sa magulang namin dahil sapat lang ang pera namin at napakalaking tulong ito dahil nagpapadala si Mariel ng pera weekly para pambili ng pagkain ng magulang namin.

‘Nung may bagyo dito sa Siargao Island, lahat ng bahay naming magkakapatid nawala at lahat kami tinulungan ni Mariel para magsimula ulit,” sabi ni Teresa Suarez-Vicio, ikalima sa magkakapatid.

Sina Mariel, David at Sylvester kasama ang pamilya ni Mariel sa Pilipinas. Bumisita ang Larsen family sa pamilya ni Mariel sa Siargao Island nitong September 3 sa unang pagkakataon matapos ang 4 na taong paninirahan sa Australia. Kasabay nang pagbisita ni Mariel ang kanyang pag-aasikaso sa inang may sakit sa kidney.

Mapapagod pero 'di susuko

Hindi naging madali para maabot ni Mariel ngayon ang kanyang katayuan. May ilan din siyang hindi magandang karanasan sa pagtatrabaho noong siya ay nasa Pilipinas pa tulad na lamang nang manakawan ang isang establishment kung saan siya ay isang cashier at kinailangan niyang bayaran ng paunti-unti ang bahagi ng nawalang pera. Pero tiniis lahat ni Mariel ang mga pagsubok kaya naman kahit pagod ang katawan sa pamimitas ng prutas sa Australia, pinahahalagahan niya ang trabahong ipinagkatiwala sa kanya hindi lamang para sa kanyang munting pamilya kundi para na rin sa mga magulang at mga kapatid na naiwan niya sa Siargao Island.

“Napakahalaga po bilang Pinay mom sa Australia, mapapakita natin sa buong mundo we are flexible anumang hamon sa buhay or hirap sa ibang bansa ay kayang kaya nating harapin.

Pinapangarap ko dati magkaroon ng happy family, mabait na asawa, sa hirap at ginhawa magtutulungan kami. Kasi bata pa ako ito ang nakikita ko sa parents ko na kahit mahirap ang buhay, nagtutulungan sina nanay at tatay at nagmamahalan. Ang mga pangarap na ito...lahat natupad at labis akong nagpapasalamat sa Panginoon kung anuman ang buhay ko ngayon ay blessing,” sabi ni Mariel.