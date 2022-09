Watch more News on iWantTFC

Nauwi sa gulo ang isang libreng concert sa Digos City, kung saan anim ang naaresto. Courtesy: Dhelyan Jimenez

Hinuli ng mga pulis ang anim na indibidwal na sangkot umano sa gulo sa isang libreng concert sa Digos City, Davao del Sur Biyernes ng madaling araw.

Usap-usapan sa social media ang mga kumakalat na video kung saan nagsuntukan at naghampasan ng silya ang ilang kalalakihan sa concert.

Ayon sa Digos City Police Station mga residente sa Digos City ang mga nahuli.

Sasampahan ng pulisya ang mga ito ng kasong paglabag sa Article 155 ng Revised Penal Code o Alarms and Scandal, direct assault, at disobedience upon an agent of person in authority.

Ang libreng concert ay handog ng lokal na pamahalaan sa Araw ng Digos City.

Ayon kay Police Lieutenant Colonel Hamlet Lerios, acting chief ng Digos City Police Station, wala namang malalang insidente ang nangyari sa Araw ng Digos.

"Dili man gud nato maiwasan na kay hubog. Ang importante, walay nadunggaban, walay napusilan. Ang ginabantayan man gud namo, dili lamang ang Rizal Park, ang stretch ng kalsada diyan sa Rizal avenue, almost one kilometer 'yan," ani Lerios sa panayam sa kanya ng PTV Davao.

(Hindi kasi natin ito maiwasan dahil sa kalasingan. Ang importante, walang nasaksak, walang nabaril. Ang binabantayan kasi namin, hindi lamang ang Rizal Park, kundi ang stretch ng kalsada diyan sa Rizal avenue, almost one kilometer 'yan.)

Samantala, isang transwoman naman ang kakasuhan ng Digos City Police matapos umanong maghubad ng damit pantaas habang sumasayaw sa isa sa mga kasiyahan sa Araw ng Digos.

Humingi naman ng patawad ang transwoman sa pulisya, pero ayon sa PNP, kakasuhan pa rin nila ito ng paglabag sa article 200 ng Revised Penal Code o Grave Scandal. – Ulat ni Hernel Tocmo