DSWD: Payout ng student aid sa Davao region mas maayos na

Mas maayos na ang sistema ng pamamahagi ng student cash assistance sa mga benepisyaryo nito sa ika-4 na Sabado ngayong araw, Setyembre 10, sa iba-ibang field offices at provincial offices ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) Davao region, ayon sa ahensya.

Sa mga retratong ibinahagi ng DSWD XI, makikitang wala na ang mahabang pila at nasa mga kanya-kanyang venue na lamang isinagawa ang payout sa mga nakatanggap ng text message at pumasa sa assessment para makatanggap ng ayuda.

"Makikita sa mga larawan ang maayos, organisado at komportableng pagpapatakbo ng naturang payout," ayon sa DSWD XI.

Sinabi rin ng ahensya na nakatulong sa pagpapanatili ng kaayusan ang mga partner nila mula sa PNP, AFP, Central 911, at mga kawani ng barangay.

Ayon sa DSWD XI, nauna nang nagsagawa ng payout ang mga lalawigan ng Davao del Sur, Davao de Oro, at Davao Oriental na nangyari kahapon, araw ng Biyernes.

Tugon umano ito ng ahensya lalo't maraming residente ang nanggagaling pa sa mga malalayong lugar para kumuha ng cash assistance.

Samantala, suspendido pa rin ang pagtanggap ng ahensya ng mga bagong applicants ng educational cash aid dahil sa dami ng natanggap na nilang requirements. — Ulat ni Hernel Tocmo

