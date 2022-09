MAYNILA - Nababahala ang Department of Health (DOH) sa paiba-ibang protocols na ipinapatupad ng ilang lokal na pamahalaan alinsunod sa mask mandate.

Ito ay matapos sabihin ng Iloilo na luluwagan nila ang kanilang mask mandate, na sumusunod sa pagpapatupad nito kamakailan ng Cebu City.

“Hindi tayo puwedeng magpatupad ng fragmented o piecemeal na pagpapatupad ng mga protocols for COVID-19 response kasi alam natin na maaring mag-cross ng borders ang virus, maaari rin na pupunta ang isang tao sa isang lugar [na] eased ang restrictions, babalik sa kanilang lugar [na] mahigpit ang restriction," ani DOH officer-in-charge Maria Rosario Vergeire.

Voluntary na lang ang pagsusuot ng face mask sa outdoor spaces sa probinsiya ng Iloilo, batay sa executive order ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr.

Pero mananatili ang face masks sa mga indoor establishment, kabilang na sa mga pampublikong transportasyon.

Katwiran ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., mataas ang kanilang vaccination rate.

May verbal approval man umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagluluwag ng face mask sa buong bansa, naghihintay na lang ang Malacanang na maglabas ng executive order.

“Hopefully po magkaroon na tayo ng executive order na po, ma-isyu na po at mai-specify naman po kung ano ‘yung magiging polisiya patungkol dito. But of course po, siyempre kapag naipasa na po iyon, sisiguraduhin po natin na imo-monitor po natin iyan," ani DILG Undersecretary Marge Gutierrez.

Sa Metro Manila, may ilan na hindi na nagsusuot o ibinababa ang kanilang face mask, wala pa mang direktiba ang gobyerno.

Pero ang ilan, gaya ng taxi driver na si Robert Alon, dapat pa ring mag-ingat at magsuot ng face mask.

“Nasa kanila na ‘yun kung gusto nilang magsuot o hindi. Ako, magsusuot ako lagi para sa proteksyon sa sarili ko at pamilya ko," ani Alon.

Muling hinikayat ng DOH ang publiko na magpabakuna o magpa-booster shot para lalong lumakas ang kanilang resistensiya.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News