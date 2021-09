Pumwesto sa Bonifacio Shrine sa lungsod ng Maynila ang mga miyembro ng mga transport group para igiit na dagdag-pasanin anila ang no contact apprehension policy. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nagkasa ng kilos-protesta ngayong Biyernes ang ilang grupo para ipanawagan ang pagbabasura ng "no contact apprehension" policy sa siyudad na ito.

Bitbit ang mga placard, pumwesto sa Bonifacio Shrine ang mga miyembro ng PISTON, Laban TNVS, Defend Jobs Philippines, Metro Manila Taxi Operators Association, Manibela at Bangon TNVS para igiit na dagdag-pasanin anila ang polisiya sa mga maliliit na driver at operator lalo na ngayong may pandemya.

Kung nais magpatupad ng disiplina ng mga awtoridad, huwag naman anila 'yung papatay sa kanilang kabuhayan at karapatan.

"Ang problema dito hindi mo na maipagtatanggol 'yung sarili mo dahil camera na 'yung kukuha sa'yo... Ang transport serbisyo rin, nagseserbisyo kami sa mamamayan e di dapat tulungan kami hindi dapat pahirapan ng local at national [government]," ani PISTON National President Modesto Floranda.

Nanawagan din sila na babaan ang halaga ng multa lalo na sa mga simpleng violation.

Nakikiusap din ang mga grupo kay Manila Mayor Isko Moreno na huwag na itong ipatupad.

Disyembre 7 noong nakaraang taon nang ilunsad ng alkalde ang No Contact Apprehension program sa lungsod.

Nakipagdayalogo ang mga grupo ngayong hapon kay Manila City Administrator, Felixberto Espiritu.

Umaasa ang mga transport group na pakikinggan ang kanilang mga hinaing.

Nauna nang sinabi ng awtoridad na maari namang i-contest ang huli kung mali nga ang citation laban sa tsuper.

— Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News

KAUGNAY NA VIDEO:

Watch more on iWantTFC