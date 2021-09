Roque viral sa 'pambabastos' sa health workers

Palace spokesman Harry Roque. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA — Kalat na sa social media ang video ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa isa umanong IATF meeting kung saan kitang gigil na gigil ang opisyal habang kinakastigo ang isang grupo ng health care workers na tumutugon sa pandemya.

Sa video na inilabas ng Inquirer, nanggagalaiti at sumisigaw si Roque dahil tila wala na raw sinabing maganda tungkol sa pandemic response ang grupo.

Batay sa ulat, nananawagan daw ang grupo ng health workers na mag-lockdown para maagapan ang pagsirit ng kaso ng COVID-19.

Pero sabi ni Roque, binabalanse daw ng pamahalaan ang polisiya nito para walang magutom.

"Do not sit there as if you're the only ones right... Are you saying only medical frontliners are concerned about the health of the people? How dare you think we are not considering steps to prevent the loss of lives," aniya.

Ilang oras matapos kumalat ang video, sinabi ni Roque na pinapanindigan niya ang sinabi niya.

"Kung meron po akong na-offend sa aking pananalita, well, humihingi po ako ng abiso. Pero kinakailangan lang pong pakinggan natin ang boses ng mga hindi naririnig sa IATF, ang hanay ng naghihirap at nagugutom," aniya.

Hindi naman napigilan ng ilang health workers na pumalag sa anila'y kabastusan ng spokesperson.

“Pwede ba?! Tumigil ka. Sumusobra ka na. Binastos mo na ang nagtatrabaho at nagliligtas ng mga pasyente. Binastos mo! You should apologize to them. You owe them an apology.” @ABSCBNNews pic.twitter.com/iBUSc4kmcf — Bianca Dava 🐈‍⬛😺🐈 (@biancadava) September 10, 2021

"Pwede ba? Tumigil ka. Sumusobra ka na. Binastos mo na ang nagtatrabaho at nagliligtas ng mga pasyente. Bastos mo! You should apologize to them. You owe them an apology," sabi ni Dr. Leni Jara ng grupong SHAPE UP.

"Ang dami niyang statements na anti-healthcare workers... Bakit mo nilalait ang mga doctors na ito?"ayon kay Alliance of Health Workers national president Robert Mendoza.

Matatandaang noong isang araw lang ay sinabi ni Roque na hindi niya alam kung "saang planeta" nakatira ang mga health workers na bumabatikos kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Nitong Biyernes ng hapon, trending sa social media ang pangalan ni Roque, at karamihan sa netizens ay ipinapanawagan ang kaniyang pagbibitiw.