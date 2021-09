MAYNILA - Hindi na itinuloy ang interpellation o pagtatanong ng mga senador kay Pharmally director Lincoln Ong na nagsabing positibo siya sa COVID-19 nitong Biyernes.

Nilinaw ng Senado Blue Ribbon Committee na under arrest na si Ong at isasailalim na sa kanilang kustodiya.

“He is under arrest, that’s a parliamentary situation right now," ani Blue Ribbon Committee chairman Sen. Richard Gordon.

Naka-ilang beses umiwas si Ong sa pagtatanong ng mga senador tungkol sa pagbili umano ng gobyerno ng overpriced na mga personal protective equipment sa gitna ng COVID-19 pandemic.

Inatasan ni Gordon ang Senate sergeant-at-arms (OSSA) na alamin ang address ni Ong para mapasailalim sa kanilang kustodiya.

Aniya, magpapadala sila ng mga tauhan mula sa OSSA sa bahay ni Ong para siguruhin na hindi ito basta-basta makalalabas.

Ayon kay Gordon, under contempt at arestado rin si Michael Yang.





Pinatitiyak naman ni Sen. Risa Hontiveros na mapapadalhan ng subpoena ang iba pang resource person para sa susunod na pagdinig ng Senado kabilang na sina Rose Nono Lin at dating DBM Usec. Warren Liong.

Bago mag-alas 9 ng gabi, tinapos na muna ng Senado ang pagdinig at muling itutuloy sa Lunes ganap na alas-dies ng umaga.

— Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

