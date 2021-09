Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Dinepensahan ni Ombudsman Samuel Martires ang kanyang desisyon na huwag ilabas ang mga kopya ng statements of assets, liabilities and net worth (SALN) ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng panawagan ng ilang grupo.

Ang SALN ay ang dokumentong naglalaman ng kabuuang yaman at ari-arian ng mga opisyal ng gobyerno na dapat isinusumite taon-taon.

Si Martires ang naglabas ng memorandum circular noong nakaraang taon na nagsasabing dapat na humingi ng awtorisasyon mula sa opisyal ng gobyerno bago maibigay ang kopya ng kanyang SALN sa ibang tao o sa publiko.

"I am sorry to say that I am willing to be removed from office if only to defend the memorandum circular I issued," sabi ni Martires.

Isinusulong din niya na maparusahan ng pagkakulong ang magkokomento tungkol sa SALN ng isang opisyal.

"A SALN can be published, but no person should be allowed to comment on the SALN of a particular government official or employee... This is what media does not know... Napakaliwanag only for publication. Walang komentaryo," sabi ni Martites

Inalmahan ito ni Bayan Muna Rep. Carlos Zarate na sinegundahan ng dating mambabatas din na si Neri Colmenares.

"Hindi ba napaka-dangerous noon, na i-penalize natin ang ating mga mamamayan kung nagtatanong sila dahil guaranteed naman sa ating Constitution na meron silang freedom of expression and also the principle of transparency and accountability?" ani Zarate.

"It is the right of the public to know — freedom of information. And secondly, it is enshrined in the Constitution but also in the Ombudsman Act that all public officials are accountable to the public at all times... To imprison somebody who will comment on the SALN is not only unjust but it is also unconstitutional," giit ni Colmenares.

Ayon naman sa human rights lawyer na si Chel Diokno, hindi trabaho ng Ombudsman na hadlangan ang transparency sa pamahalaan.

"Trabaho ng Ombudsman i-promote ang transparency, hindi ang hadlangan pa ito. The Constitution also guarantees our right to comment on matters of public concern—at kasama doon ang SALNs," ani Diokno sa isang tweet.

Ang Saligang Batas na mismo ang nagsasabi na kailangang isapubliko ang SALN ng pangulo at ibang matataas ng opisyal sa gobyerno, aniya.

Sabi ng Korte Suprema sa ilang kaso, bagama't puwedeng i-regulate ang access sa mga public records, hindi puwedeng ipagbawal ang pagsuri or pagkuha ng kopya ng mga ito.

Maging si Duterte, pinirmahan ang Executive Order 2 noong 2016 kung saan pinaalalahanan ang mga opisyal ng gobyerno na dapat isapubliko ang kanilang SALN.

Si dating Ateneo School of Government dean Tony Laviña, naiintindihan ang pangamba ni Martires na baka gamitin laban sa mga opisyal ng gobyerno ang mga SALN gaya ng ginawa kina dating Chief Justice Renato Corona at Maria Lourdes Sereno.

Pero tingin niya, wala sa punto si Martires.

"Media has to challenge it. Because I think media should have an absolute right to at least a summary of the SALN, if not the full SALN," ani Laviña.

—Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News