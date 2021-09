Gentle Hands Inc. facility sa Quezon City. Matatandaang ni-lockdown ang pasilidad matapos magpositibo sa COVID-19 ang 122 indibidwal - karamihan ay mga bata - na nakatira sa loob. ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nanawagan ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa mga care facility na magpatupad ng sariling mga quarantine protocol kontra sa coronavirus disease (COVID-19)

Ito ay matapos magpositibo ang 122 staff at mga kabataan ng Gentle Hands Inc. sa COVID-19; may isa rin silang blind care facility na binabantayan kung saan marami rin ang nagkakaroon ng COVID-19.

Ayon sa LGU, dapat mag-quarantine ang sino man sa mga residente o tauhan na lalabas bago ito makihalubilo sa mga kasamahan.

"If they are after talaga the safety and cautious enough.. given na vulnerable ang mga bata that would also be a good protocol. Kung puwede mag-quarantine muna kasi bubble nga na consideration ang kanilang pinapasukan," ani QC Task Force Vax to Normal co-chair Joseph Juico.

Ayon sa LGU, dapat magsuot lagi ng mga mask sa loob ng institusyon.

Dapat ding sundin ang physical distancing at pakiramdaman ang sarili kung magkakaron ng sintomas.

Doblehin din dapat ang pag-iingat kung asymptomatic.

Samantala, patuloy naman ang pagbuhos ng mga donasyon sa Gentle Hands Inc. kung saan karamihan sa mga nagpositibo sa virus ang mga kabataan.

Ayon kay City Epidemiology and Surveillance Unit head Dr. Rolly Cruz, wala namang seryoso ang kondisyon sa mga maysakit.

Pinababantayan din nila sa mga pediatrician ang mga batang apektado.

-- Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News