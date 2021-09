VICTORIA, AUSTRALIA – June 2018 nang tumungo papuntang Australia si Ryan Sta. Maria, 34 anyos para mag-aral. Kasalukuyan siyang kumukuha ng Migration Law sa Victoria at isang education counsellor para sa isang consulting group. Ngunit ang katangi-tangi kay Ryan ay ang kanyang social enterprise na Spice of Life Gourmet kung saan nag-o-offer siya ng gourmet tuyo, tinapa, ginamos, bagnet bagoong at iba pa. At ang kanyang mga produkto ang kanyang puhunan para sa pagpapagawa ng dalawang classrooms sa Beniton Integrated School o IS sa Bontoc, Southern, Leyte.

“Yung classrooms na ipapatayo natin, popondohan ng Spice of Life Gourmet meaning, 10% ng sales namin from August to December is mapupunta sa Project Makeshift Classroom for Beniton Integrated School.

I believe we can end global poverty in this lifetime, together. That's why I commit that part of the profit from my products to helping kids in need...," pagbabahagi ni Ryan sa TFC News.

Ayon kay Sta. Maria, kahit ano pa mang busy niya sa pag-aaral at pagta-trabaho, mahusay na time management lamang ang kanyang ginagawa para patuloy na maitaguyod ang kanyang negosyo kung saan niya hinuhugot ang kanyang ginagastos para makatulong sa mga kababayan sa Pilipinas lalo na sa kanyang hometown sa Malbago, Bontoc, Southern Leyte.

Si Sta. Maria mismo ang gumagawa ng kanyang gourmet products katuwang ang kanyang partner in life.

“Spice of Life (products) are made here in Melbourne, Australia. But the raw materials like dried herring are from Daan Batayan in Cebu,” sabi ni Sta. Maria.

(Left) Si Sta. Maria, habang gumagawa ng kanyang gourmet products | (Right) Ang gourmet products ng Spice of Life

Sa kasalukuyan, ang Beniton Integrated School ay tumatanggap ng mga estudyante sa Elementarya at Junior HIgh School. At ang ipagagawang 2 classrooms ay para sa Senior High School.

Sa panayam ng TFC News kay Teacher Ruel Gumapac LLano, Head ng Beniton IS, ibinahagi niya ang kontribusyon ni Sta. Maria sa kanilang ekuwelahan.

“Si Ryan ay dating nakatira sa Barangay Malbago at malapit sa Beniton. Si Ryan ay tumutulong sa madami nang paaralan hindi lang Beniton IS. Una sa Malbago Elementary School, sumunod sa Banahao at pati Hitawos Integrated School,” ani Teacher Llano.

Ayon pa kay Teacher Llano, mahalagang makapagpagawa sila ng classrooms dahil isa ito sa requirements para maaaprubahan ang aplikasyon ng kanilang school para mag-offer sa mga kabataan sa Beniton ng Senior High School.

“Siguro napili niya (Ryan) ang Beniton IS na pagawan ng classrooms kasi dama niya ang hirap ng mga magulang sa pagpapaaral sa High School na malayo sa kanilang community. Maliban sa magastos, sadyang delikado para sa mga bata na bumiyahe sakay sa motor na dadaan sa ilog at lubak lubak na daanan.

At sadya pong napaka-importante na magkaroon ng additional classrooms ang Beniton IS upang maisakatuparan and pangarap na makapag-bukas ng Senior High School na malapit para sa mga taga Beniton, Malbago, Esperanza at Hibagwan at iba pang karatig na komunidad,” ani Teacher Llano.

Inauguration ng 2 classroom building sa Beniton IS sa Southern Leyte noong August 27, 2021

Ibinahagi rin ni Teacher Llano ang kontribusyon ng iba pang tumutulong para maipagawa ang kanilang Senior High School classrooms.

“Ang sistema ay bayanihan. Si Ryan ay tutulong para sa mga materyales at ang Parent Teachers Association o PTA at mga tao at opisyal sa Barangay at mga guro ay tutulong sa labor force. Lahat ng ipapadala ni Ryan ay nakalista sa DPDS ng Deped and ang Breakdown of expenses ay naka-post sa Transparency Board for transparency purposes, at si Ryan ay nagtalaga ng mag-check o mag-audit sa Project Expenses...

Ang napag-usapan namin ni Ryan ay willing siya magbigay ng at least 300,000 pesos para maipatayo ito...malaking tulong na po ito sa pagtayo kahit structural phase lang,” ani Teacher Llano.

Mula sa isang Pilipinong nakikipagsapalaran sa Australia, hindi alintana ang distansiya at ang pagtulong sa kapwa ay naipahahatid sa mga kababayan kahit nasa malayong sulok ng Southern Leyte sa Visayas.

“Kami po ay lubos na humahanga sa mga buhay na bayani ng ating bansa katulad ni Ryan. Ang inyong tulong ay nagbibigay inspirasyon sa mga batang kagaya ninyo ay nangangarap na mapaunlad ang antas ng buhay. Kayo ay nararapat sa bansag na Bagong Bayani dahil kahit sa pandemya, naisip ninyo pa ring tumulong...

Napakalaking tulong po nito sa amin. Ito ay magiging isang daan sa katuparan ng mga pangarap ng kabataan na makawala sa kahirapan sa pamamagitan ng pagtatapos ng Basic Education," pahayag ni Teacher Llano.