Filipino scholars sa South Korea, malaking ambag sa edukasyon

SOUTH KOREA -- Pinakikinabangan na ngayon ng mga Pilipinong iskolar sa South Korea ang kanilang libreng pag-aaral mula sa gobyerno ng nasabing bansa.

2013 nagpunta ng South Korea si Doctor Julius para mag-aral ng graduate studies. Magastos ang mag-aral abroad, pero dahil sa programa sa mga dayuhang gustong mag-aral sa South Korea sa ilalim ng government-to-government scholarship program, school exchange program at iba pang education program, naipagpatuloy ni Doc Julius ang kanyang pangarap.

"...kinuha ko ‘yung opportunity na ito dahil alam ko matututo ako ng mga bagong technologies and methods na makakatulong sa aking career development,” ani Doc. Julius.

Nagtapos siya ng Ph.D. o Integrated Masters and Doctoral degree sa Civil Engineering bilang scholar ng South Korea sa loob ng anim na taon. May pribadong kumpanya ring nagbigay ng scholarship program sa kanya.

Naging flexible naman ang pagtuturo kaya hindi siya nahirapan kahit hindi siya bihasa sa Korean language. Ngayon, nagta-trabaho siya sa isang pribadong kumpanya sa South Korea.

“...pagkatapos kong grumaduate ng Ph.D. dahil kinuha ako kaagad ng aking professor upang magtrabaho sa kanyang start up company, isa pang nagbigay ng opportunity ‘yung University sa akin bilang isang Post-doctoral researcher and eventually after ng ilang buwan, kinuha din nila ako bilang isang lecturer,” kuwento ni Doc. Julius.

Scholar din ng international studies sa South Korea si Doctor Eva Marie Wang pero, umuwi siya ng Pilipinas para magturo. Tinutulungan din niya ang mga Pinoy na gustong mag-aral sa South Korea.

“...until the graduation...hope you’re not alone and remember when you're done, and you graduated hopefully you’re the one who will be helping other people as well,” ani Dr. Wang.

Sa mga gustong malaman ang iba-ibang education program sa South Korea, bisitahin lang ang government website na Study in Korea.

