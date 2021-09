Eight round ng COVID-19 vax sa Taiwan, bukas na ang aplikasyon

TAIWAN -- Puwede ng magparehistro ang mga residente kabilang na ang mga Pilipino simula ngayong Biyernes, September 10, 2021 sa 8th round ng COVID-19 vaccination program na pinondohan ng Taiwan government, ayon sa anunsiyo ng Taiwan CDC o Centers for Disease Control. AstraZeneca o AZ vaccine ang available sa ikawalong round ng vaccination reservation.

Ang mga puwedeng magparehistro para sa online appointment ay ang mga sumusunod ayon sa CDC:

Mga indibidwal na gustong magpabakuna ng ikalawang dose na nasa 10th-week mark o higit pa matapos silang maturukan ng unang dose bago ang September 10, 2021 Mga indibidwal edad 18-22 na nakapagpa-rehistro na para sa kanilang kagustuhang mabakunahan ng AZ bago o noong July 19, 2021 ay puwede ng magpabook online ng kanilang vaccination appointment para sa unang dose

Puwede ng magpabook ng schedule online simula 10:00 a.m. ng September 10 hanggang ika-12:00 p.m. ng September 12, 2021.

Sa mga interesadong magpabook online, bisitahin ang link ng Taiwan COVID-19 Publicly Funded Booking Platform. Pagpasok sa website, may dalawang buttons para sa booking ang “Wish to Register” at “Vaccination Appointment.” Para sa Wish to Register, ihanda ang ID card number / unified card number at ang health insurance card number para makalog-in. Para naman sa Vaccination Appointment, i-check ang link para sa iba't ibang uri ng log-in options.

Gaganapin ang vaccination mula ika-15 hanggang ika-23 ng Setyembre, 2021.

Samantala, ayon naman sa Taiwan Central Epidemic Command Center o CECC, dumating na sa bansa noong September 7 ang ika-apat na batch ng AZ vaccine na may bilang na 64,000 doses na lumapag sa Taoyuan International Airport mula Japan. Ang mga nasabing bakuna ay ipamamahagi sa Taiwan citizens at Japanese nationals sa bansa.



Source: Taiwan Centers for Disease Control