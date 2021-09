Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Posibleng umabot sa mahigit 25,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa mga susunod na araw, ayon sa mga eksperto.

Nananatili kasing mataas ang bilang ng mga nagpopositibo sa mga tine-test para sa sakit.

Nasa 28.9 porsiyento o halos 30 porsiyento na ang positivity rate o bilang ng mga nagpopositibo sa mga tine-test, na anim na beses na mas mataas kaysa sa benchmark ng World Health Organization na 5 porsiyento.

Matatandaang dalawang magkasunod na araw na-delay ang paglabas ng mga bagong tala na COVID-19 cases.

Noong Setyembre 8, ini-report ang 12,751 na bagong kaso ng sakit. Pero kinabukasan, noong Setyembre 9, naglabas ng advisory ang Department of Health (DOH) na nagsasabing 5,132 na kaso ang idinagdag sa datos ng Setyembre 8 kaya sumatotal ay 17,8883 ang kaso noong araw na iyon. Itinuturo naman sa technical issue ang problema sa pagkuha ng datos.

Hindi ito ang unang beses na nangyari ang technical issue. Nitong Marso, nakaranas din ng parehong sitwasyon ang DOH, kaya ang mga backlog noon ay isinama sa pag-report ng datos ng Abril 2, kaya umabot sa 15,310 ang kaso noong araw na iyon. Pero malinaw sa kanilang bulletin na 3,709 ang backlogs dahil sa naranasang technical issue.

Ayon kay ABS-CBN Data Analytics Head Edson Guido, lalabas na lagpas 25,000 ang bagong kaso sa Setyembre 9 kung ganito ang ginawa ng DOH.

"Kung dating style of reporting ito na 'yung mga backlogs ay hindi binabalik sa previous day but rather on the same day na nakita siya. 'Yung kasing kahapon pag pinagsama mo 'yung 5,132 at yung record-high na 22,820 at 'yung reporting style natin ay tulad nu'ng dati na the day after ang backlogs ay halos 28,000 ang kaso na dapat ni-report kahapon," ani Guido.

Sa kabila nito ay may nakikitang pagbaba sa growth rate ang Department of Health sa Metro Manila, Calabarzon, Cagayan Valley, at Central Luzon.

Pero ang pagbaba ng growth rate ay hindi nangangahulugang hindi na nagkakaroon ng hawahan kundi bumagal lang.

Nakakaranas naman ng 2-week growth rate ang Central Visayas at Northern Mindanao - kung saan mas mababa na ang mga naitatalang kaso nitong nagdaang dalawang linggo.

Pero di gaya ng Central Visayas, nananatiling sensitibo ang datos ng Northern Mindanao.

"'Yung Region 10, Northern Mindanao, negative na rin 'yung 2-week growth rate niya. Pero nasa -1 percent. So puwede pa talaga 'yang magbago. Unlike Region 7 na talagang pababa na," Guido.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News