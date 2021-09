Community quarantine gate sa barangay sa Pasay City. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA— "Provisionally approved" na ang mga panuntunan sa quarantine alert level system na ipatutupad sa Metro Manila simula matapos ang pagpapatupad ng modified enhanced community quarantine sa Sept. 15.

Layon umano nito na kontrolin ang bilang ng mga nagkaka-COVID-19 habang pinapasigla rin ang mga negosyo na umaaray sa mga malawakang lockdown.

Dalawang quarantine classification lang ang gagawin sa Kamaynilaan: ang enhanced community quarantine, ang pinakamahigpit na restriction level, at ang mas maluwag na general community quarantine, ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque.

Magkakaroon aniya ng apat na alert level ang pagpapatupad ng GCQ.

Sa Alert Level 4, o pinakamataas na alert level, bawal ang mga mass gathering, indoor dining, at personal care services. Pinaplantsa pa ang mga detalye tungkol dito, ayon sa tagapagsalita.

Ang ibang quarantine classifications ang pagbabasehan ng mga capacity level ng mga negosyong papayagang magbukas.

Sa alert level 3, papayagan ang "three C activities" o ang mga aktibidad na gagawin sa crowded na lugar, may close contact, at nasa closed o indoor areas nang may 30 porsiyentong kapasidad.

Kung alert level 2 naman ay papayagan ang 50 porsiyentong kapasidad, at full capacity naman kung alert level 1.

Mas estrikto rin ang gagawing mga granular lockdown, ayon kay Roque, at bibigyan ng ayuda ang mga apektadong residente.

Dito, mga medical frontliner, mga may emergency, at mga palabas o pabalik na OFW lang ang papayagang lumabas ng kanilang bahay.

Mas maluwag na restrictions para sa fully-vaccinated muling ipinanawagan

Samantala, muling nanawagan ang mga alkalde sa Kamaynilaan na luwagan ang mga restriction para sa mga fully-vaccinated na.

Ayon kay Metro Manila Council chairman Parañaque Mayor Edwin Olivarez, umaabot na sa 50 porsiyento ng populasyon sa Kamaynilaan ang fully vaccinated.

Halos 90 porsiyento naman ng target population ang nabakunahan na.

"So ito pong ating resolution na ito ay sasabihin naman nating hindi unfair kasi majorirty na po ng ating mga residente sa target population po natin ay vaccinated so bigyan po sila nang pagkakataon na maging safety na, sila naman po ay bigyan ng priority o pag-ease, pagluwag para pumasok sa restaurant para sa kanilang personal care, mga barber shop, mga parlor, mga gym 'yung mga fully vaccinated natin," ani Olivarez.

Nanawagan naman si Maricar Limpin, presidente ng Philippine College of Physicians, na sundin ng mga fully vaccinated ang mga health protocol.

Pero giit niya na posible pa ring makahawa ng COVID-19 ang mga bakunado.

"Kung ang mobility lang ang ating pag-uusapan, pwede naman

siguro as long as lahat ng mga bakunado na 'yan, masisiguro

natin na sumusunod sa minimum health protocols. 'Yung may face

mask, nagpi-physical distancing at saka 'yung palaging outdoor

nandoon sila, then pupwede siguro," ani Limpin.