MANILA – May apat na naidagdag sa talaan ng mga namatay kasunod ng pananalasa ng bagyong Jolina sa bansa.

Sa Marinduque, nasawi ang tatlong mangingisdang sina Jovert Garay, Bobby Villavicencio at Almario Mondito.

Mark Angelo Porto

Ayon sa hepe ng Marinduque Police na si PCol. Winston Santos VI, nasira ang kanilang bangka nang hampasin ito ng mga malalakas na alon dulot ng bagyo.

Kuwento ni Santos, nagbaba ng nahuling isda ang tatlo sa Lucena noong Setyembre 7 at naglayag pa-Marinduque noong Setymebre 8. Pinayagan ng Coast Guard ang kanilang paglalakbay dahil wala pang tropical cyclone warning signal noon.

Malapit na sana sila sa bayan ng Buenavista nang sila ay masawi.

“Siguro ‘pag naramdaman na merong paparating na bagyo, unang-una huwag na siguro silang lumayag, magiging risky sa kanilang buhay para maiwasan yung mga ganitong klaseng trahedya," payo ni Santos.

Umabot sa 3,103 pamilya o 10,420 indibidwal ang inilikas sa Marinduque.

Sa Bataan naman, lumutang na ang bangkay ng isang lalaking sakay ng tugboat na tumaob sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Jolina.

Tumaob ang tugboat na may hilang barge matapos nitong sumadsad sa ilang mga bahay malapit sa Sitio Bitas, ayon kay Patrolman Orlando Magbanua ng Bataan Maritime Police.

“Hinihila po kasi nila yung barge, yung barge po sumasadsad na sa mga kabahayan malapit sa Sitio Bitas, eh nalagot yung lubid, tumagilid po yung tugboat. Nagtalunan daw po sila,” ani Magbanua.

Josephine Buculora

Sa siyam na tumalon, tanging si Peter Bilocura ang hindi nakaligtas.

Nahanap ang kanyang bangkay matapos ang puspusang paghahanap ng Philippine Coast Guard at Bataan Maritime Police.

Hindi bababa sa tatlo ang namatay at 31 ang nawawala dahil sa pananalasa ni “Jolina,” ayon sa pinakahuling tala kahapon. --ulat nina Grace Rutao at Andrew Bernardo