Umano'y supplier ng droga nasakote matapos makipaghabulan sa pulis sa QC

MANILA — Arestado ang isang lalaki na umano’y supplier ng droga sa isang buy-bust sa Quezon City ngayong Huwebes.

Itinuturong drug supplier na may ID ng PNP Volunteer nakipaghabulan at nakipagbarilan sa mga pulis ng QCPD Station 8 sa Harvard St Brgy Socorro, Quezon City. Ayon sa mga pulis, ilang sasakyan binangga rin ng suspek habang tumatakas | via @dolandcastro pic.twitter.com/ZJPmZ0WWOl