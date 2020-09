Pagpapa-uwi sa mga labi ng 2 Pinoy na biktima ng pagsabog sa Abu Dhabi, inihahanda na

Isang pagsabog ang naganap sa isang restaurant sa Abu Dhabi sa UAE. Photo courtesy of Jay Bai



MAYNILA - Inihahanda na ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang pagpapauwi sa mga labi ng dalawang Pilipino na nasawai sa gas explosion kamakailan sa Abu Dhabi.

Ayon sa DFA, nakikipag-ugnayan na sila, kasama ang Philippine Embassy at Department of Labor and Employment, sa pamilya ng mga biktimang sina Clark Gasis at Merriner Bartoces.

“The DFA-DOLE composite team recently visited one of the families in their hometown, while Ambassador Hjayceelyn Quintana met with the widow and brother of the other deceased Filipino in Abu Dhabi,” pahayag ng DFA sa ipinalabas nitong press statement.

Patuloy na inaalalayan ng embahada ang mga pamilya sa pagpoproseso ng death benefits na kanilang matatanggap mula sa Philippine government.

Samantala, nasa maayos namang kalagayan ang isa pang Pilipino na nasugatan sa pagsabog.

Nangyari ang pagsabog sa isang restaurant sa Sheikh Rashid Bin Seed Road sa Abu Dhabi noong Agosto 31.