Pagbisita sa mga sementeryo sa Marikina sa Undas pagbabawalan: alkalde

MAYNILA - Pagbabawalan na rin sa lungsod ng Marikina ang pagbisita sa mga sementeryo sa mismong panahon ng undas, ayon sa alkaldeng si Marcy Teodoro.

Mula Oktubre 31 hanggang Nobyembre 2 ay isasara ang mga sementeryo sa lungsod, ani Teodoro. Maaari namang dumalaw mula Oktubre 15 hanggang 30.

"Ang mga sementeryo natin ay isasara natin sa October 31, November 1, at November 2. Bibigyan natin ng window of opportunity ang mga gustong dumalaw from October 15 hanggang October 30. Magbibigay tayo ng schedule marahil sa pamamagitan ng cemetery administration," ani Teodoro.

Maglalabas din sila ng schedule nang pagtungo sa sementeryo para maiwasan ang sabay-sabay na pagdagsa ng mga tao ngayong may coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic at iniiwasan ang hawahan.

Magbibigay rin sila ng "cemetery pass" para pili lang ang makapapasok sa sementeryo, maliban sa mga bata at senior citizen na pagbabawalang lumabas ngayong may COVID-19 quarantine.

Bawal din anila ang pagdadala ng pagkain.

Kabilang sa malalaking sementeryo sa Marikina ang Loyola Memorial Park at ang Barangka Municipal Cemetery.

Una nang inanunsiyo ng pamahalaang lungsod ng Maynila at Angeles City na isasara na rin ang mga sementeryo at kolumbaryo sa panahon ng Undas.

Maaalala rin na sinabi ng gobyerno na pinag-aaralan nilang ipasara ang lahat ng sementeryo sa bansa sa darating na Undas para maiwasan ang kumpulan ng mga tao ngayong may banta pa rin ng coronavirs.