Pagbibisita sa mga sementeryo bago mag-Undas hinimok para iwas-siksikan sa gitna ng pandemya

A child climbs on pet tombstones inside the Manila North Cemetery on Nov. 1, 2019. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Hinikayat ng ilang taga-gobyerno at taga-simbahan ang pagbisita sa mga puntod ng mga yumaong mahal sa buhay nang mas maaga, sa halip na makipagsabayan sa mga tao habang papalapit na ang Undas.

Kasabay ito ng hirit ng gobyerno na ipasara ang mga sementeryo sa bansa sa Undas para maiwasan ang kumpulan ng mga tao ngayong may banta pa rin ng coronavirus disease 2019 (COVID-19).

"Hindi naman pinagbabawalan ang tao na pumunta sa sementeryo. Pero, i-spread out ang kanilang pagpunta, 'di tulad ng nakaugalian natin na dagsaan sa November 1 at November 2 kaya talagang malaking posibilidad na lumaki yung virus," ayon kay Manila Archdiocese Apostolic Administrator Bishop Broderick Pabillo sa panayam ngayong Huwebes sa TeleRadyo.

Sinabi ni Pabillo na maliban sa sementeryo ay maaari ring alalalahanin ang mga yumao sa pagpunta ng mga mananampalataya sa simbahan, lalo't papatak ng Linggo ang Nobyembre 1.

Bagaman, hinikayat niya na ibigay sa mga lokal na pamahalaan sa probinsya ang pasya kung isasara ang mga sementeryo sa kani-kanilang mga lugar.

"Kasi, ang ibang sementeryo, lalong-lalo na sa mga barangay, wala namang ganyang danger. Ang ibang sementeryo sa mga barangay, kakaunti lang ang pumupunta, kahit November 1 o November 2, kasi kakaunti lang ang mga taong nandoon. Bakit hindi na lang ibigay yan sa local o LGUs?” ani Pabillo.

Sa hiwalay na panayam sa TeleRadyo, sinabi rin ni National Task Force Against COVID-19 spokesperson Restituto Padilla na mahirap ipatupad ang physical distancing kapag dumagsa na ang mga tao sa sementeryo.

Pinayuhan ni Padilla ang publiko na bumisita na nang maaga sa puntod ng mga mahal sa buhay o hindi kaya ipagpaliban na lang ito sa susunod na taon.

"'Di ba po, number 1 is social distancing, at saka bawal sa matataong lugar? So, to avoid building up people in certain localities, lalo na dito sa Undas, malamang ganyan ang lalabas na polisiya,” ani Padilla.

"Most likely ganoon ang mangyayari. Tapos maghintay na lang po tayo siguro ng isang taon para nang sa gayon ay baka may bakuna na," dagdag niya.

Una nang inanunsiyo ni Manila City Mayor Francisco "Isko Moreno" Domagoso na magsasara ang mga sementeryo sa lungsod sa darating na Undas para maiwasan ang kumpulan ng mga tao sa loob.

