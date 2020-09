Job opening: 200 teacher-broadcasters kailangan para sa DepEd TV

MAYNILA - Nangangailangan ngayon ang Department of Education ng 200 teacher-broadcaster na magpo-produce ng mga episode para sa DepEd TV, kung saan ihahatid ang mga aralin sa pamamagitan ng telebisyon ngayong ipinagbabawal ang face-to-face classes dahil sa banta ng COVID-19.

Ayon kay Education Undersecretary Alain Pascua, mahigpit ang pagsasanay at workshop na pinagdadaanan ng mga nag-apply sa DepEd pero kaunti lang ang nakapapasa.

Mula sa halos 3,000 nag-apply, may nasa 100 na umanong napili at nagshu-shoot na ng mga episode, pero may 200 slots pa na kailangang punan.

Aminado ang DepEd na mahirap makapili ng teacher-broadcaster dahil kahit eskperto ang mga ito sa kanilang subject matter, ang hinahanap umano ng ahensiya ay iyong may personalidad na kayang magturo sa harap ng kamera.

Nasa 130 hanggang 200 episodes ng mga TV lecture umano ang kailangang i-produce ng mga teacher-broadcaster kada isang linggo, o hanggang 5 episode kada teacher.

Magugunitang kamakailan ay pinuna ng ilang netizen ang mga maling lesson na ipinalabas sa test run ng DepEd TV.

Pero tiniyak ni Education Secretary Leonor Briones na may mga alituntunin na sila para matiyak na hindi na maulit ang pagpapalabas ng mga maling lesson.

Nakatakdang mag-umpisa ang mga klase sa public schools sa Oktubre 5.

Nauna nang inihayag ni Pangulong Duterte na hindi niya papayagan ang face-to-face classes habang wala pang bakuna laban sa COVID-19.

Noong Miyerkoles, umabot na sa 245,143 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong COVID-19 cases sa Pilipinas, base sa tala ng Department of Health.

-- May ulat ni Jasmin Romero, ABS-CBN News