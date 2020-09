Higit P2.7-M halaga ng shabu natagpuan sa loob ng Chinese tea packets

MAYNILA - Nakumpiska ang higit P2.7 milyong halaga ng umano'y shabu sa isinagawang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Authority (PDEA) sa Bgy. Pio Del Pilar, Makati City nitong Miyerkules ng hapon.

Ayon sa PDEA, arestado ang babaeng target ng buy-bust operation na kinilalang si alyas Rain.

Over P2.7-million worth of shabu placed in Chinese tea packs is confiscated from a woman at a buy-bust in Pio Del Pilar, Makati City



