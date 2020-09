Diskriminasyon vs health workers nais tugunan sa ilalim ng Bayanihan 2

Watch more in iWant or TFC.tv

Pagputok pa lang ng pandemya sa Pilipinas, ginusto na ni Jane Madelo na tumulong.

Kaya naman nang makakita ng pagkakataong maging swabber ng mga hinihinalang may COVID-19 sa Cebu City, hindi na niya sinayang ang pagkakataon.

Pero hindi maluwag na tinanggap ng landlady ni Madela ang kagustuhan nitong makapaglingkod sa iba.

"She doesn't want me to stay here kasi parang alam niya through Facebook or tsismis ng kapitbahay, sabi niya it's risky," ani Madelo.

"They thought that the virus would be, ma-transmit agad sa kanila," dagdag ni Madelo.

Sa gitna ng pandemya, hindi madali ang paghahanap ng bagong matitirhan, ayon kay Madelo.

Lalo umano siyang nalungkot sa tila baluktot na pag-iisip ng publiko tungkol sa mga gaya niyang medical frontliner.

"I feel really irritated, to be honest, kasi I'm expecting positive support coming from my landlady," ani Madelo.

Ang kaniyang pinagpapasalamat ay ang pagtulong sa kaniya ng Angat Buhay para magkaroon ng pansamantalang tirahan.

Paulit-ulit na pakiusap ng pamahalaan sa publiko ang pag-iwas sa pag-discriminate sa health workers.

Kaya naman sa ilalim ng Bayanihan to Recover As One Act (Bayanihan 2), kabilang sa mga idadagdag na tulong sa mga health worker ang accommodation o matutuluyan, pagkain, at transportasyon.

Ang gastos para rito ay kabilang sa P13.5 bilyon na inilaan para sa health-related response.

Bukod doon, mayroon ding hazard pay na bukod pa sa hazard pay sa Magna Carta for Public Health Workers, at may special risk allowance na rin na matatanggap kada buwan.

Kung dati, mga pumanaw at naging malubha ang lagay dahil sa COVID-19 lamang ang may compensation benefit, sa ilalim ng Bayanihan 2 ay may compensation benefit na rin ang mga tatamaan ng mild o moderate COVID-19.

Pero para kay Filipino Nurses United National Treasurer Jaymie de Guzman, hindi ito sapat.

"As of now talagang hopeless na kami, we feel demoralized and more on the side of anger na... Itigil naman sana nila 'yong pang-i-insulto sa propesyon namin," ani De Guzman.

"'Yong special risk allowance, dapat lagyan din po talaga ng isang presyo na pangkalahatan. Hindi 'yong maghuhulaan pa tayo," dagdag niya.

Sa harap ng batikos laban sa pagtrato sa mga health worker, nangako ang Departmentof Health na poprotektahan nila ang mga ito sa abot ng makakaya ng ahensiya.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News