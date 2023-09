Zamboanga Siege, ginunita

Ginunita ng pamahalaang lokal ng Zamboanga City ang ika-10 taon mula nang maganap ang Zamboanga Siege noong 2013.

Matapos ang flag-raising sa tapat ng City Hall, nagsagawa ng maikling programa sa Veteran's Memorial Shrine kung saan naroon ang marker ng Zamboanga Siege.

Nag-alay ng 21-gun salute para sa mahigit 30 pulis, sundalo at sibilyan na nasawi sa bakbakan.

Nagbigay din ng pagpupugay ang pamahalaang lokal sa mga tanggapan at personalidad na malaki ang naging tulong sa panahon ng giyera gaya ng Southern City Colleges, Zamboanga City Medical Center, Philippine National Red Cross at ilang Media network.

September 9, 2013 nang pinasok ng mga miyembro ng Moro National Liberation Front sa ilalim ng pamumuno ni Habier Malik, tauhan ni MNLF Founder Nur Misuari ang ilang barangay sa Zamboanga City. Nais nilang itaas ang bandila ng Bangsamoro Republic sa City Hall, ngunit hinarang sila ng mga tropa ng gobyerno.

Nagresulta sa matinding bakbakan ang pangyayari. Ilang sibilyan ang hinostage ng mga bandido. Sinunog din nila ang maraming mga kabahayan. Nasuspindi ang klase at mga byahe ng eroplano, barko at bus. Nagsara din ang lahat ng mga tindahan sa bayan. Libo-libong residente ang lumikas at tumira sa iba't ibang evacuation at transitory sites. Tumagal ng 23 na araw ang palitan ng putok sa pagitan ng dalawang panig.

Humigit kumulang 300 na miyembro ng MNLF ang naaresto habang mahigit 100 ang namatay sa giyera. Hindi nahanap ang bangkay ni Malik.

Naglabas ng Warrant of Arrest ang korte para kay Malik at mga kasamahan nito, kabilang si Nur Misuari. Taong 2019, inappoint ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Misuari bilang Special Economic Envoy to the Organization of Islamic Cooperation.

Nitong sabado ng umaga, nagsagawa ng misa at simpleng programa ang mga residente ng Martha Drive sa Barangay Sta. Catalina, isa sa mga naging sentro ng bakbakan sa pagitan ng MNLF at mga tropa ng gobyerno.

Ayon kay Danilo Militante, namatay ang kanyang bayaw sa giyera. Pag-ala ala niya, bandang alas tres na ng hapon ng Setyembre 9 nang makalikas sina Militante kasama ang mga bata. Naiwan umano ang kanyang bayaw dahil asthmatic umano ito. Nang sinubukan nilang balikan, hinarang na sila ng mga sundalo sa labas ng danger zone.

Ayon sa kanya, matindi ang trauma na naranasan ng mga bata dahil sa pangyayari.

Mula noon, nakatira ang pamilya ni Militante sa Bamboo House ng Archdiocese of Zamboanga.

Malaki aniya ang utang na loob nila sa Simbahang Katolika dahil pinatuloy sila sa Bamboo House lalo't nasunog ang lahat ng kanilang ari-arian sa kasagsagan ng giyera.

Sa ngayon, normal na ang sitwasyon sa mga barangay na noo'y pinasok ng mga rebelde. Naitayo na ang mga pabahay sa dating ground zero. Nailipat na rin sa mga relocation sites ang ibang mga biktima.

Ilang taon ding ipinagbawal ang pagpapaputok ng rebentador at pyrotechnics dahil umano sa trauma na naranasan ng mga Zamboanguenos kapag nakakarinig ng putok. Ngunit pinapayagan na ito ng kasalukuyang administrasyon kung may kaukulang permit. - ulat ni Queenie Casimiro