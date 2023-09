MAYNILA -- Isang lalaki ang nakaligtas matapos umano dukutin at magtamo ng 5 bala sa mukha sa Antipolo City nitong Biyernes.

Ayon kay Police Captain Ricky Lopez, commander ng Police Community Precinct 2 ng Antipolo City Police, ang 32-anyos na lalaki ay dinukot at itinapon sa kalye sa Sitio Cabading, Barangay San Jose sa siyudad.

Sa paunang imbestigasyon ng Antipolo City Police, isang puting SUV ang dumating sa lugar sakay ang biktima at 4 lalaki na itinuturong mga suspek.

Dito itinapon ng mga suspek sa kalye ang biktima na nakagapos ang mga kamay.

Dagdag ng pulisya, nagkunwaring patay na ang biktima kaya tumakas ang mga suspek.

"Habang nakatali yung dalawang kamay nito ay nagawa pa nitong gumapang sa gitna ng kalye kaya agad siyang nadala sa ospital ng ating mga bystander," dagdag ni Lopez.

Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang biktima.

Iniimbestigahan na ng pulisya ang mga posibleng motibo at kung saan siya dinukot at binaril.

"Ayon sa kanya is may kaugnayan sa ilegal na droga... May pagkakautang siya kaya nagawa sa kanya yung mga bagay na iyun," sabi ni Lopez.

"Ayon naman sa ilang bystander, wala naman silang narinig na putok ng baril doon sa malapit doon sa pinangyarihan ng insidente,” dagdag niya,

Nagsasagawa na ng follow-up operation ang mga pulis para makilala, matunton at maaresto ang mga suspek.

Sabi ni Lopez, posibleng mahaharap sa kasong abduction with frustrated murder at paglabag sa Commission on Elections (Comelec) gun ban ang mga suspek.

