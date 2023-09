Balik-sigla ang pagdiriwang ng Kapistahan ni El Divino Rostro at Our Lady of Peñafrancia sa Naga City, na dinaluhan ng dating Bise Presidente na si Leni Robredo.

Nitong Biyernes ay inihatid ng mga Voyadores ang dalawang imahen sa pamamagitan ng Traslacion o Foot Procession.

Napuno ang mga kalsada ng mga deboto mula sa iba't ibang antas ng lipunan.

Sa pagtataya ng Joint Operations Center ng Naga City Government, umabot sa 950,000 ang dumalo sa halos dalawang oras na prusisyon noong Biyernes.

Iba't ibang paraan ang pamamanata ng mga deboto ni Inang Peñafrancia na siyang Patrona ng Kabikulan.

Nagluto ng kalde-kalderong goto ang 47 anyos na si Mailon ng Pili na libre niyang ipinamimigay sa mga deboto.

Aabot sa 10 taon na raw niya itong ginagawa tuwing Traslacion na nakapwesto sa loob ng Naga Cathedral Grounds.

Personal niya raw itong panata dahil sa milagrong naranasan niya.

"Sa hiling ko, igwang milagro si Ina. Ta ako dati, mild stroke patient ako. Panduwa ko na ini. Sa awa nin Diyos, nakaka-recover ako… Gusto ko lang masabi na irayo kita sa mga kalamidad tapos maglawig pa ang buhay, lalong lalo na ako maka-recover pa sa dati kong pamumuhay," ani Mailon.

Ang Kusina ni Ina ay naitayo naman noong taon 2015. Binubuo ito ng ilang grupo kasama na ang mga estudyante ng Ateneo de Naga University at ang mga debotong hirap na makasali sa prusisyon.

"Ang overview po ng Kusina ni Ina is meron po kasing mga devotees ni Ina na matanda na hindi na po sila makapag-traslasyon, makapag-prosisyon. Kaya ang ginawa po ng kusina ni Ina dito po sila magvo-volunteer para mapakita po nila kay Ina 'yung po 'yung way nila," ayon sa Ateneo de Naga University student na si Niel John Constantino.

Iba't ibang grupo ng mga volunteers ang tatao sa Kkusina ni Ina mula September 8 hanggang September 16.

"We believe po na wala dapat pong magutom na devotees ni Ina sa kanyang kapiyestahan," dagdag ni Constantino.

Mananatili ang mga imahen ni El Divino Rostro at Our Lady of Peñafrancia sa Metropolitan Naga Cathedral hanggang sa Sabadong Tanghali, September 16.

Ibabalik ito sa parehong araw sa tahanan nito sa Basilica Minore sa pamamagitan naman ng Fluvial Procession kung saan isasakay ito sa Pagoda.

Tema ng selebrasyon ngayong ika-313 taon ng kapiestahan ni Inang Peñafrancia ay "Journeying with Ina in Deepening Our Relationship with God in These Challenging Times."