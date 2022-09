TINGNAN: Pilipinas, bumida sa Village International de la Gastronomie sa Paris

PARIS - Isa ang Pilipinas sa 47 bansa na bumida sa katatapos na Village International de la Gastronomie sa Paris. Dinumog ng mga Pinoy at ibang lahi ang booth na tinawag na Isla Pilipinas kung saan tampok ang mga pagkain at lutong inihanda ni Chef Jen Sunga at ng kanyang grupo.

Sumuporta rin si Philippine Ambassador to France Junever Mahilum-West para isulong ang pagkaing Pilipino sa mga Pranses.

Umalingawgaw naman ang gong ng Igorot France Association (IFA) na sinabayan pa ng katutubong sayaw.

Nasa ikalimang taon na ang event na dinarayo ng mga taga-Paris kasama rin ang mga galing pa sa iba't-ibang bansa. Dinaluhan ng publiko ang event mula September 1 hanggang 4, 2022.

