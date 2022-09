Queen Elizabeth II, pumanaw na sa edad na 96

LONDON- Pumanaw na ang Reyna: Queen Elizabeth II sa edad na 96 sa Balmoral Castle sa Scotland sa piling ng kanyang mga anak.

LONDON BRIDGE IS DOWN!

Pasado alas dose ng tanghali ng Huwebes, Septembe 8, ginulat ang lahat sa inilabas na pahayag ng Buckingham Palace sa rekomendasyon na sumailalim sa medical supervision ang Reyna.

Mula nito, nakatutok na ang media sa Balmoral kung saan naroon ng Reyna. Sunod-sunod ang pagdating ng apat na anak ng Reyna.

Kasama na rin si Prince William na lumipad sa Balmoral at Prince Harry na nag-cancel ng official engagement sa London.

Pasado ala-sais ng gabi, kinumpirma ng Buckingham Palace na pumanaw na ang Reyna, Huwebes ng hapon.

Si Queen Elizabeth II ang “longest reigning British monarch” na namuno sa United Kingdom, Commonwealth Realms at British Overseas Territories sa loob ng 70 taon at 214 araw.

Pumangalawa siya sa “longest reigning monarch in history” na si King Louie XIV ng France na namuno sa loob ng 72 taon at 110 araw ayon sa mga historian.

Naging Reyna si Princess Elizabeth noong 1952 sa edad na 26 nang pumanaw ang kanyang amang si King George VI.

Ngayong taon din ipinagdiwang ang kanyang Platinum Jubilee o ika-70 anibersaryo ng kanyang pagiging Reyna na nasaksihan ng buong mundo.

Ayon sa Royal British historian na si Andrew Roberts, nang malagutan ng hininga ang Reyna, tinawagan ng kanyang private secretary Edward Young ang prime minister.

Saka ipinaalam sa Privy Council o Queen’s advisors at sinundan ang official notifications sa iba-ibang sangay ng gobyerno.

Natanggap ni Prime Minister Liz Truss ang malungkot na balita, 4:30 pm GMT, dalawang oras bago ibinalita naman ni PM Truss sa publiko ang pagyao ng Reyna.

Alinsunod sa Royal protocol, si Prime Minister Liz Truss ang unang nagbigay ng mensahe sa publiko tungkol sa pagpanaw ng Reyna.

“The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has flourished under her reign,” opisyal na pahayag ni Truss.

Sampung minuto matapos ang announcement, naka -half mast na ang lahat ng watawat sa government offices.

GOD SAVE THE KING!

Sa pagpanaw ni Queen Elizabeth II, pumalit sa kanya ang “heir to the throne,” ang kanyang panganay na anak na si Charles, ang dating Prince of Wales.

Tatawagin na siyang King Charles III mula ngayon.

Sabi ng humaliling monarch, napakalungkot na panahon ito para sa kanya at sa Royal family. Bago ibalik sa Buckingham palace ang labi ng Reyna dadalhin muna sa Holyrood Palace at Saint Giles Cathedral sa Scotland bilang pagsunod sa tradisyon.

Hindi naman napigil ang pagdadalamhati ng Royal subjects na ‘di matatawaran ang respeto at pagmamahal sa Reyna, kasama na ang mga Pilipino sa buong UK.

“I feel very sad, with the nation of course. She was a marvelous person and a great beacon of light for the nation. We are looking forward to King Charles III and the continuing of the monarchy,” sabi ni John Hillier, retired priest ng Church of England.

“The Queen is just a constant presence of diplomacy and calmness. She is just a constant source of stability to the country,” sabi ni Samantha Hall, NHS Worker.

“Ang naiambag ng ating butihing Reyna ay ‘di matutumbasan ng salapi dahil pinagtibay niya ang pagsasama ng bansang Pilipinas at Inglatera tulad ng pagbubukas ng magandang trabaho sa Filipino workers,” sabi ni Cherylyn Cayabyab, Pinay sa England.

“We mourn profoundly for the passing of the Queen she had a great contribution to the Filipinos in the NHS. We are giving our deepest condolences to the family,” sabi ni Renillen Brown, NHS worker.

OPERATION UNICORN

Dahil namatay ang Reyna sa Scotland, ang contingency plan na “Operation Unicorn” ang susundin habang nasa Scotland ang kanyang mga labi ng ilang araw bago maibiyahe ito pabalik ng London.

Pagbalik sa London, sa “Operation London Bridge” naka-detalye naman ang iskedyul at Royal protocol kaugnay sa pagdadalamhati ng sambayanan at libing ng namayapang Queen Elizabeth II.

Bagamat mananatili pa ng ilang araw sa Scotland ang labi ni Queen Elizabeth II, patuloy pa ang pagdagsa ng mga tao sa Buckingham Palace upang magbigay ng pakikipagdalamhati sa Royal Family.

Inaasahang dadayo rin ang mga tao hindi lang sa Buckingham kundi Windsor Castle at Balmoral na mga paboritong tahanan ng Reyna habang hinihintay ang pagdating ng labi ng Reyna mula sa Scotland sa darating na Martes.

