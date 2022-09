MAYNILA — Pinirmahan na ang implementing rules and regulations (IRR) ng Republic Act 11767 o Foundling Protection Act.

Naisabatas ito noong Mayo at layong protektahan ang mga foundling o mga batang inabandona at walang impormasyon sa kanilang kapanganakan at magulang.

Sa ilalim ng batas, hindi na stateless ang mga foundling kundi awtomatiko nang mabibigyan ng Filipino citizenship kung matagpuan sa anumang lugar sa Pilipinas at sa mga embahada nito.

"Sa DSWD, lagi kaming may natatagpuan na mga inabandona. Hindi malaman ang mga pangalan nila. Iniiwan sa mga ospital… mga iniiwan sa kalsada. Parang walang karapatan maging Pilipino dahil hindi natin malaman kung Pilipino sila lalo kung 'yong bata mestizo o mestiza," sabi ni Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo.

"Itong batas na ito, it doesn’t matter anymore anong kulay ng bata... Kahit blonde hair, blue eyes ‘yan, pero ‘pag dito siya natagpuan sa bayan natin at walang nag-claim, awtomatiko magiging Pilipino," dagdag niya.

Isa ang National Authority for Child Care (NACC) sa mga ahensyang magpapatupad ng IRR ng batas para sa pagprotekta ng karapatan ng mga foundling.

"Foundlings who have reached the majority age without benefiting from the legal adoption process are also covered," ayon kay Undersecretary Janella Ejercito Estrada ng NACC.

"By this, we accord them lifelong protection of their rights and liberties by institutionalizing our policy that they be not deprived or discriminated by reason of being a foundling."

Dumalo rin sa ceremonial signing ang ilang may-akda ng batas na sina Sen. Risa Hontiveros at Sen. Grace Poe.

Para kay Poe na isa ring foundling, isang tagumpay ang pagkilala sa mga inabandonang bata bilang natural-born Filipinos citizens.

Inalala niya ang huli nilang pag-uusap ng kaniyang ina, ang yumaong aktres na si Susan Roces, tungkol sa naturang batas.

“Sabi niya congrats. Pero ang sabi ko sa kanya, 'Ma, not congratulations to me. Congratulations to you because if not for you and the advocacy that you fought for, hindi ako magkakaroon ng ganitong pagkakataon sa buhay,'” ayon kay Poe.

