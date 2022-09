Nasabat ng mga awtoridad ang nasa 52 kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana sa isinagawang buy-bust operation sa Caloocan City nitong Biyernes.

Tinatayang nagkakahalaga ang naturang marijuana ng P6.24 milyon, ayon kay Northern Police District Acting Director PCol. Ponce Rogelio Peñones Jr. sa isang press briefing sa Calooocan City Police Headquarters.

Arestado ang 24-anyos na lalaking suspek na si Jenny Roy Dayrit na residente ng Tondo, Maynila.

Natimbog si Dayrit sa buy-bust operation sa isang gusali sa Barangay 18 sa Caloocan City.

Nakabalot ang 52 kilo ng marijuana sa transparent na plastic.

Hindi na iprinisenta sa media ang mga nakuha nilang ebidensiya pero ipinakita nito ang mga kuhang larawan ng mga nasabat na marijuana.

Ayon kay Peñones, agad na dinala sa PNP Forensic Unit ang mga ito para isailalim sa laboratory examination.

"Medyo matagal na natin itong sinusubaybayan and we are coordinating with the Manila Police District dahil may nahuli din silang ganito, kanina po kasi nangyari ito so hindi natin puwedeng patagalin… ino-observe po natin 'yung proper chain of custody," aniya.

Sa inisyal na imbestigasyon, galing pa umano sa Apayao ang marijuana na nagawang ibiyahe patungo sa Metro Manila.

Inaalam na rin kung sino ang mga kasabwat ng naarestong suspek.

Sinampahan na ang suspek ng mga kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article II ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Samantala, aminado ang Caloocan City Police na hindi pa tukoy sa ngayon ang tunay na pagkakakilanlan ng lalaking itinuturong nagtangkang dumukot sa isang 19 anyos na babae sa Caloocan kamakailan na nakuhanan pa ng CCTV.

Sabi ni Peñones, medyo malabo ang kuha ng CCTV para malinaw sanang makilala ang supsek.

"Hinihintay natin 'yung enhancement [ng CCTV footage] dahil 'yung nakuha nating video clip medyo may kalabuan but I’m sure with the technology na ginagamit ng anti-cyber crime group natin hinihintay natin 'yung pinaka-resulta."

Umapela din ang opisyal sa mga testigo sa nangyaring tangkang pagdukot na tumulong sa kanilang isinasagawang imbestigasyon para maresolba ang krimen at mahuli na ang suspek.